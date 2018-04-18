«Росэлектроника» представила новейшие российские электронные компоненты

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех показал широкую номенклатуру отечественных пассивных и активных электронных компонентов на выставке «ЭкспоЭлектроника-2018» — об этом проекту «Сделано у нас» сообщили в пресс-службе холдинга.

На стенде компании представлена продукция множества российских производителей микроэлектронных компонентов, входящих в холдинг.

«НИИ электронно-механических приборов» (г. Пенза) производит толстопленочные и тонкопленочные, фольговые и проволочные наборы резисторов, включая мощные и для печатного монтажа, цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи, вакуумные реле и конденсаторы. Кроме того представлена и линейка готовых приборов — омметры и микроомметры, вольтметры, приборы для контроля параметров трансформаторов и измерители параметров изоляции.



Наборы резисторов тонкопленочных

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«НИИ полупроводниковых приборов» (г. Томск) демонстрирует различные модификации синтезаторов, умножителей, преобразователей частоты СВЧ и КВЧ диапазона, а также полупроводниковые источники света.

«НИИ электронной техники» (г. Воронеж) представляет 32-разрядный микроконтроллер К1921ВК01Т на базе ядра ARM Cortex-M 4 °F с периферией, специализированной под задачи управления электроприводом с мегабайтом флеш-памяти и производительностью 100 MIPS.





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«Завод полупроводниковых приборов» (г. Йошкар-Ола) представил металлокерамические корпуса для микросхем.

«Завод «Метеор» (г. Волжский, Волгоградская обл.) показал свою линейку кварцевых генераторов.

«НИИ «Феррит-Домен» (г. Санкт-Петербург) — волноводные и микрополосковые вентили, переключатели и циркуляторы,

«НИИМА «Прогресс» (г. Москва) — а ведущий российский дизайн-центр микроэлектроники — показал новейшие модификации навигационных приемников и комплекты универсальных СВЧ микросхем.