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Армия и Флот

В Министерстве обороны прошел Единый день приемки военной продукции

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В Национальном центре управления обороной Российской Федерации проведен Единый день приемки военной продукции, на котором были подведены итоги выполнения гособоронзаказа в первом квартале 2018 года.

В Вооружённые Силы в плановом порядке поступили бронетанковая, инженерная и автомобильная техника, средства связи, авиационное вооружение, боеприпасы.

Вот как это выразилось в конкретных цифрах.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса поставили в войска 23 боевые машины пехоты БМП-3, судно тылового обеспечения «Эльбрус» (проект 23120), 2 рейдовых катера комплексного аварийно-спасательного обеспечения (проект 23040), 10 самолётов и 7 вертолётов различного класса и целевого назначения.

Помимо этого с опережением графика поставлены 8 самолётов Су-34 и 25 вертолётов.

Некоторые новейшие образцы техники, которая в ближайшее время поступит в войска, будут впервые продемонстрированы в Москве на военном параде в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Это боевая машина поддержки танков, одноместный сверхзвуковой опытный самолёт Су-57, боевой многофункциональный робототехнический комплекс «Уран-9», многофункциональный робототехнический комплекс разминирования «Уран-6», беспилотные летательные аппараты малой дальности «Корсар».

Механизированная колонна будет насчитывать более 190 перспективных единиц техники, определяющей современный облик Армии России.

В интересах Космических войск, РВСН и 12-го Главного управления планируется ввести в строй более 770 зданий и сооружений.

В рамках дальнейшего развития аэродромной сети предусматривается построить 217 объектов.

В интересах Сухопутных и Воздушно-десантных войск поставлено 25 новых и 96 отремонтированных единиц бронетанкового вооружения и техники, 125 автомобилей повышенной проходимости семейства «Урал», 50 единиц средств связи, 16 ракет зенитных ракетных комплексов, более 4000 единиц парашютных средств десантирования.

В I квартале 2018 года было изготовлено и поставлено 152 беспилотных летательных аппаратов, из них: 16 из состава комплекса «Торн-8ПМК», 80 из состава МФК с БЛА «Орлан-10», 40 из состава комплекса «Леер-3» и 16 с различными вариантами полезных нагрузок. Изделия приняты военным представительством и отгружены в эксплуатирующие организации.

В марте 2018 года, в соответствии с директивой Генерального штаба, ряд современных образцов военной автомобильной техники прошли испытания в природно-климатических условиях Кольского полуострова в районе поселка Печенга Мурманской области.

Колесная техника Брянского автомобильного завода и двухзвенные гусеничные транспортеры Горьковского и Избербашского заводов выдержали испытания и подтвердили свои эксплуатационные характеристики в условиях экстремальных температур Крайнего Севера и снежной целины.

Обновился парк Воздушно-космических Сил. В их интересах поставлено 20 новых и 4 отремонтированных самолета, 30 новых вертолетов и 3 прошедших ремонт, 3 радиолокационные станции, более 4000 авиационных бомб различной мощности. В рамках выполнения программы запусков в первом квартале 2018 года расчетами Воздушно-космических Сил было обеспечено 2 пуска ракет носителей «Союз» с выводом на орбиту 3 космических аппаратов. Цели пусков достигнуты, аппаратура работает в штатном режиме.

В интересах Военно-Морского Флота приняты прошедший ремонт ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 667БДРМ «Тула», 3 корабля и судна обеспечения вспомогательного флота, 2 вертолета, 46 крылатых ракет оперативно-тактического назначения «Калибр».

В плановом порядке продолжается оснащение Ракетных войск стратегического назначения современными и перспективными образцами вооружения и военной техники.

28 марта на полигоне Плесецк успешно проведены бросковые испытания тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Они позволили подтвердить характеристики комплекса при предстартовой подготовке и на этапе полета ракеты.Министерством обороны повышенное внимание уделяется развитию беспилотной авиации.

Сегодня комплексы с беспилотными летательными аппаратами успешно выполняют функции, которые в прошлом были недоступны или решались другими силами и средствами. В частности, БЛА показали свою высокую эффективность при выполнении задач наблюдения и разведки.

Особое внимание на Едином дне приемки было уделено вопросам, связанным со строительством и реконструкцией объектов инфраструктуры в интересах Вооруженных Сил.

В прошедшем году завершено строительство 3546 зданий и сооружений, что на 20 процентов превышает показатели предыдущего периода.

В текущем году на цели капитального строительства в интересах Минобороны России предусмотрено 113,9 млрд рублей. Значительный объем финансирования — 93,9 млрд рублей или 82% приходится на объекты специального (военного) назначения.

Таким образом, из общего количества объектов -- 3285 (92%) зданий и сооружений объектов специального, военного назначения: это стартовые позиции, объекты аэродромной сети, парковые технические зоны, причальные комплексы, арсеналы и полигоны; 288 (6%) зданий и сооружений социальной инфраструктуры (объекты образования, медицинские, санаторно-курортные, культурно-досуговые и спортивные); 76 объектов (2%) -- объекты жилья.

Плановый показатель по вводу объектов в 1 квартале 2018 года составляет 805 зданий и сооружений.Фактически завершено строительство 932 зданий и сооружений. Прежде всего, это обеспечивающая инфраструктура РВСН, объекты на территории Западного и Южного военных округов, Северного флота, а также объекты в интересах Воздушно-десантных войск и Воздушно-космических сил.

Завершено строительство объектов парковой и казарменно-жилищной зон, инженерных сетей военных городков в Цхинвале и Джаве 4-ой военной базы в Южной Осетии и 7-ой военной базы (г. Гудаута) в Абхазии.

Передаваемые в эксплуатацию сооружения и объекты обладают высокими техническими характеристиками и оснащены современными системами, в том числе сигнализации и контроля доступа, которые обеспечивают безопасность, надежное хранение и функционирование вооружения и военной техники.

Одновременно создаются комфортные условия для личного состава и дежурных смен.

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12171884@egNews

Армия, ВВС, ВМФ
  • SergeySeverny SergeySeverny
    19.04.1813:12:29

       

    #1027670
  • Сергей Пышненко
    19.04.1814:48:01

    А зачем Шойгу, замаскировали лицо?

    #1027718
    • Нет аватара Юрген
      19.04.1814:50:16

      Согласно п. 2 правил

      «В тексте не должно быть фамилий политиков и чиновников, их должностей, их фотографий, видео содержащего политиков или их упоминание, названий политических партий и других политических организаций.»

      #1027720
      • Вова-Н Вова-Н
        19.04.1816:11:34

        Глупость это и Великоросс сделал глупость перенеся новость в личный блог.

        #1027740
        • Нет аватара Юрген
          19.04.1816:16:45

          Все вопросы к администрации. Правила есть правила.

          #1027742
          • Сергей Котенко Сергей Котенко
            19.04.1816:42:35

            Так может лучше другую фотографию разместить (без Шойгу) и снова подать в тематический Блог?

            Тогда не будет нарушения Правил.

            Новость явно превышает масштаб Личного блога.

            Отредактировано: Сергей Котенко~16:43 19.04.18
            #1027753
            • Нет аватара Юрген
              19.04.1816:43:59

              Так она в тематическом блоге. Упоминания убрал, фото замазал, в тематический блог вернул.

              #1027756
              • Сергей Котенко Сергей Котенко
                19.04.1817:13:32

                Ну как-то не очень министра обороны без головы видеть. Ассоциации нехорошие возникают.

                #1027766
              • Sergei Kozlov
                19.04.1817:22:42

                Если уж исполнять правила до последней буквы, то на фото 3(!) чиновника (политиков там нет), а замазали вы только одного, того, что по центру. Надо замазать всех троих.

                Не проще фотографию поменять?! Зачем превращать всё в балаган?

                Если уж на сайте запрещены фотографии офицеров, полицейских и прокурорских работников, то при передаче корабля на флот на палубе не должно быть офицеров, автомобилей в полицию? Никаких ментов в кадре! Больше маразма!

                Если серьёзно, то такие правила нужно корректировать. Ибо, восхваление политиков — это одно, а запрет изображения министра обороны-это лютый песец за гранью идиотизма! (по моему мнению)

                #1027771
                • Сергей Пышненко
                  19.04.1819:40:15

                  В точку, примерно тоже самое я хотел ответить Юргену. Спасибо.

                  #1027813
                • Нет аватара Юрген
                  19.04.1819:44:16

                  Если уж исполнять правила до последней буквы, то на фото 3(!) чиновника (политиков там нет), а замазали вы только одного, того, что по центру. Надо замазать всех троих.

                  Не успел. пока замазывал, фото поменяли.

                  Не проще фотографию поменять?! Зачем превращать всё в балаган?

                  А я не хочу фотографию менять.

                  С какого перепугу я ее должен менять? У нас понимаете ли нельзя упоминать министра обороны в тексте про армию. Такие правила.

                  Ну ок, я министра замазал. Правила не нарушаются. Значит, все нормально.

                  Если уж на сайте запрещены фотографии офицеров, полицейских и прокурорских работников, то при передаче корабля на флот на палубе не должно быть офицеров, автомобилей в полицию? Никаких ментов в кадре! Больше маразма!

                  Ну, получается, что так. Если такие фото пропускают — то это недоработка модераторов.

                  #1027814
  • Нет аватара dimsss
    19.04.1822:35:57

    А в свете чего вообще такие правила установили, что публичных и видных деятелей Росси надо замазывать, в частности государственных служащих? Это же не политики аля там из всяких…

    #1027860
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