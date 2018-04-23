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Запись Заключен контракт на ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов"‍ перенесена в личный блог модератором.

Великоросс перенес эту запись 23.04.2018 14:48

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Армия и Флот

Заключен контракт на ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов"‍

  • Госконтракт подписан. "Адмирал Кузнецов" встал на ремонт
  • Госконтракт подписан. "Адмирал Кузнецов" встал на ремонт
  •  © topwar.ru

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вернется в состав ВМФ в 2021 году, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

«Мы работы уже начали. Контракт подписан двумя сторонами. Мы планируем закончить всю нашу работу к концу 2020 года. В первом полугодии 2021 года провести испытания и передать корабль в боеспособном состоянии флоту», — передает РИА «Новости» слова Рахманова.

Тяжелый авианесущий крейсер проекта 11435 «Адмирал Кузнецов» предназначен для завоевания господства на море и воздухе в районах действия флота с целью придания боевой устойчивости силам флота, авиаударов по объектам противника, поддержки высадки десантов. Корабль вступил в строй в 1990 году. Полное водоизмещение — 58000 т, длина — 304,5 м. Мощность полного хода — 200000 л. с., скорость — около 30 уз.

Помимо авиагруппы из 24-26 истребителей и 12 вертолетов, «Адмирал Кузнецов» вооружен ударными ракетными противокорабельными и зенитными комплексами. Корабль оснащен трамплином и двумя самолетоподъемниками для обеспечения действий авиации. Экипаж корабля — 1300 человек, личный состав авиакрыла — 660 человек.

https://vz.ru/news/2018/4/24/919402.html

Адмирал Кузнецов, ОСК, Звездочка
  • Vsemoguchij Vsemoguchij
    23.04.1813:48:09

    Вот и встал на ремонт, ЭХ     то ли радоваться, то ли плакать…

    Дай Бог, чтобы после ремонта ещё 30 лет в строю!

    Кому интересно, полная история корабля: kuznetsov.tass.ru/3/?_ga=2.43205157.1603365629.1524480368-348340623.1490179129

    #1029035
  • Нет аватара seregin-s1
    23.04.1814:02:30

    Такой большой… В него можно сотни две «Калибров» установить и вертолётную группу для высадки полка десанта.

    #1029041
    • Евгений Лысов
      23.04.1815:39:12

          Это не ДВКД,подобный бред никто с этим кораблем делать не будет.Не знаю почему у нас тормозится строительство кораблей доков,но уверен если их решат построить,то построят непременно.В конце концов устройство таких кораблей куда проще чем у Кузнеца,хоть он и не является шедевром.

      #1029065
      • maxim947 maxim947
        23.04.1816:22:05

        Экипаж с летчиками заскучает…)) нужен еще хотя бы один ТАК.

        Отредактировано: maxim947~16:23 23.04.18
        #1029075
  • Нет аватара ratol
    23.04.1821:58:48

    Ремонт и частичную модернизацию «Кузнецова» предполагается завершить в 2020 году

    РСМ за 2 года? Забудьте!

    Кузя выпал из состава флота лет на 8. Даже представить трудно объем украинской номенклатуры, которую там придется импортозаместить.

    Ангар решили не увеличивать, отсек с гранитами вырежут, частично на его месте будет калибр. РЭО должны поменять, кортики заменят на панцирь.

    Отредактировано: ratol~21:59 23.04.18
    #1029185
    • Сергей Волошин Сергей Волошин
      23.04.1822:07:30

      Модернизация авианосца «Адмирал Кузнецов» займет два-три года, сообщил информированный источник.

      «Состояние корпуса авианосца не внушает тревог и опасений. Крейсер еще послужит», — сказал он, отметив, что за два-три года обновят системы двигательной установки и обеспечения жизнедеятельности корабля, передает «Интерфакс».

      Также модернизированы будут технические средства обеспечения полетов и отдельные узлы радиотехнического вооружения, отметил он.

      #1029190
      • Нет аватара Smotritel
        23.04.1822:25:14

        Конечно Кузя еще послужит, он и нужен то лишь для того, чтобы не потерять школу палубной авиации — как боевая единица он имеет не очень большую ценность. Придет время и построят другие современные авианосцы, но вот создать школу с «0» будет очень проблематично.

        #1029199
        • exhausted1987 exhausted1987
          23.04.1822:50:40

          На чем основан вывод про боевую ценность? Две аэ истребителей в воздухе и еще эскадрилья вертолётов ПЛО, это вполне даже неплохо. ДРЛОиУ можно обеспечить с берега, например, в случае оперативного развертывания у сирийских берегов.

          #1029205
        • asskassk100 . asskassk100 .
          24.04.1807:12:12

          школу палубной авиации
          он может и потдержит, хотя есть «нитка» В большей степени он потдерживает судоремонтников — время простоя в ремонте у него зашкаливает.

          #1029284
      • A_SEVER A_SEVER
        23.04.1822:54:59

        Модернизация авианосца «Адмирал Кузнецов» займет два-три года
        За 2 года можно сделать только ВТГ.

        Полноценный средний ремонт с модернизацией это не менее 5 лет.

        #1029208
  • Hector Hector
    24.04.1800:22:24

    он атомный, или нет?    

    #1029230
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