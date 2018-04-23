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Великоросс перенес эту запись 23.04.2018 14:48
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Заключен контракт на ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов"
Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вернется в состав ВМФ в 2021 году, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
«Мы работы уже начали. Контракт подписан двумя сторонами. Мы планируем закончить всю нашу работу к концу 2020 года. В первом полугодии 2021 года провести испытания и передать корабль в боеспособном состоянии флоту», — передает РИА «Новости» слова Рахманова.
Тяжелый авианесущий крейсер проекта 11435 «Адмирал Кузнецов» предназначен для завоевания господства на море и воздухе в районах действия флота с целью придания боевой устойчивости силам флота, авиаударов по объектам противника, поддержки высадки десантов. Корабль вступил в строй в 1990 году. Полное водоизмещение — 58000 т, длина — 304,5 м. Мощность полного хода — 200000 л. с., скорость — около 30 уз.
Помимо авиагруппы из 24-26 истребителей и 12 вертолетов, «Адмирал Кузнецов» вооружен ударными ракетными противокорабельными и зенитными комплексами. Корабль оснащен трамплином и двумя самолетоподъемниками для обеспечения действий авиации. Экипаж корабля — 1300 человек, личный состав авиакрыла — 660 человек.
- Сергей Волошин
- 23.04.201812:23
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24.04.1807:12:12 он может и потдержит, хотя есть «нитка» В большей степени он потдерживает судоремонтников — время простоя в ремонте у него зашкаливает.
23.04.1822:54:59 За 2 года можно сделать только ВТГ.
24.04.1800:22:24
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