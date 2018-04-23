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Энергетика и ТЭК

Газификация регионов

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/eVi_-_F4U-k

Трубопроводы с природным газом протянулись от юга до Урала, от Сибири до Дальнего Востока. Уровень газификации России составляет порядка 70 процентов в городах и почти 60 — на селе. Что нужно сделать, чтобы голубое топливо пришло в каждый дом, и необходима ли вообще стопроцентная газификация страны?

Пост был сделан с содействием блогера Human RS !

https://www.youtube.com/watch?v=eVi_-_F4U-k

энергетика, ЖКХ
  • Нет аватара VMichael
    24.04.1801:34:06

    «Что нужно сделать, чтобы голубое топливо пришло в каждый дом, и необходима ли вообще стопроцентная газификация страны?"

    Поднять цену на газ до забугорного уровня и тогда газпрому станет выгодно внутри страны газ продавать. Вот только захотят ли покупать?

    У нас в Костромской области подвели к городу года 3-4 назад трубопровод и на этом все затихло. В город газ не зашел. Топим дровами.

    В Джугбе тепло. Там вопрос отопления не так остро стоит как в более северных регионах.

    Отредактировано: VMichael~01:34 24.04.18
    #1029242
  • Нет аватара oldbold
    24.04.1807:42:56

    Кемеровская область практически не газифицирована, кроме НОВЫХ коттеджных посёлков, Новосибирская тоже, Омская тоже… про Восточную Сибирь и говорить нечего, там по нолям. Похоже циферки в 60-70% из носу выковыривают для красивой отчётности, проверить то невозможно.

    Предчувствуя гору минусов скажу сразу — хоть заминусуйтесь, я из нежного возраста давно вышел, потому пох.

    #1029288
    • Нет аватара termometrix
      24.04.1811:59:31

      Уровень газификации жилищного фонда Омской области природным газом по состоянию на 1 января 2017 года составляет более 29,3%.

      ---------

      По состоянию на 01.01.2018 уровень газификации жилищного фонда в Новосибирской области природным газом (от расчетной потребности) составил 29,68%

      ----------

      Средний уровень газификации Дальневосточного федерального округа составляет 13%

      ----------

      Конечно есть куда расти,но не ноль.

      Отредактировано: termometrix~11:59 24.04.18
      #1029343
      • Корбен Далас Корбен Далас
        24.04.1818:52:31

        В Краснояске и других крупных городах края таже картина. Газ добывают в крае и отправляют в Китай и еще неизвестно куда. А у нас в Ачинске крупнейший глинозёмный завод России на угле работает, параллельно загаживая экологическую обстановку в городе. При этом уже лет 5 есть программа газификации, только газификации нет.

        Отредактировано: Корбен Далас~18:54 24.04.18
        #1029523
    • Александр Поляков Александр Поляков
      24.04.1816:44:49

      в Москве каждый десятый Россиянин живёт, плюс Питер. А в Кемеровской области думаю Тулеев не давал газификации развиваться. Уголь то куда девать.

      #1029442
  • Алексей Ларин Алексей Ларин
    24.04.1814:42:31

    газпром вроде бы как больше чем на половину государственная компания ,проведите газ своим же жителям ,а потом за бугор продавайте, мать вашу .Россия первая и по добыче и по запасам газа, народ дровами топит ,21 век ,где такое ещё в мире есть ,стыдно должно быть господам управленцам

    Отредактировано: Алексей Ларин~14:43 24.04.18
    #1029403
    • Александр Поляков Александр Поляков
      24.04.1816:53:10

      Итоги реализации программы

      Совместная работа «Газпрома» и администраций субъектов Российской Федерации позволила сделать значительный шаг в развитии газификации Российской Федерации.

      Если всего за 12 лет (с 2001 года) по Программам газификации регионов РФ было выделено более 190 млрд рублей, то за период с 2005 по 2016 год — порядка 295,2 млрд рублей, и это без учета денежных средств, направленных на проектирование и строительство газопроводов-отводов и ГРС (газораспределительных станций), являющихся неотъемлемой частью газификации регионов.

      Вложенные с 2005 по 2016 годы средства позволили обеспечить строительство 2 046 газопровода — протяженностью более 28 тысяч км. При этом было газифицировано 5 060 котельных, более 815,1 тысяч домовладений и квартир.

      Обязательства ПАО «Газпром» выполняются в полном объеме.

      В результате реализации Программы газификации регионов РФ с 2005 по 2016 гг. средний уровень газификации в России вырос с 53,3% до 67,2% в том числе в городах — с 60% до 70,9%, в сельской местности — с 34,8% до 57,1%.

      #1029448
    • Александр Поляков Александр Поляков
      24.04.1816:53:30

      Итоги реализации программы

      Совместная работа «Газпрома» и администраций субъектов Российской Федерации позволила сделать значительный шаг в развитии газификации Российской Федерации.

      Если всего за 12 лет (с 2001 года) по Программам газификации регионов РФ было выделено более 190 млрд рублей, то за период с 2005 по 2016 год — порядка 295,2 млрд рублей, и это без учета денежных средств, направленных на проектирование и строительство газопроводов-отводов и ГРС (газораспределительных станций), являющихся неотъемлемой частью газификации регионов.

      Вложенные с 2005 по 2016 годы средства позволили обеспечить строительство 2 046 газопровода — протяженностью более 28 тысяч км. При этом было газифицировано 5 060 котельных, более 815,1 тысяч домовладений и квартир.

      Обязательства ПАО «Газпром» выполняются в полном объеме.

      В результате реализации Программы газификации регионов РФ с 2005 по 2016 гг. средний уровень газификации в России вырос с 53,3% до 67,2% в том числе в городах — с 60% до 70,9%, в сельской местности — с 34,8% до 57,1%.

      #1029449
  • Евгений Цыпин
    24.04.1817:16:22

    В зданиях выше 11 этажей газификация запрещена по соображениям пожарной безопасности — только электрические плиты.

    #1029464
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