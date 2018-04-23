Газификация регионов
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Трубопроводы с природным газом протянулись от юга до Урала, от Сибири до Дальнего Востока. Уровень газификации России составляет порядка 70 процентов в городах и почти 60 — на селе. Что нужно сделать, чтобы голубое топливо пришло в каждый дом, и необходима ли вообще стопроцентная газификация страны?
Пост был сделан с содействием блогера Human RS !
- termometrix
- 23.04.201822:04
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