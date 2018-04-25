«Вертолеты России» поставили авиакомпании «ЮТэйр» два вертолета Ми-8АМТ

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) завершил исполнение контракта на поставку авиакомпании «ЮТэйр-Вертолетные услуги» многоцелевых вертолетов Ми-8АМТ производства Улан-Удэнского авиационного завода. Финальная партия из двух вертолетов прошла все необходимые заводские испытания и уже передана заказчику.

На вертолетах установлено современное пилотажно-навигационное оборудование, в том числе система спутниковой навигации БМС-индикатор. Для повышения дальности полетов машины оснащены дополнительными внешними топливными баками.Новые воздушные суда будут задействованы в перевозке пассажиров и грузов в интересах компаний, осваивающих нефтяные и газовые месторождения."Мы рады сообщить о завершении контракта на поставку восьми вертолетов Ми-8АМТ одному из наших ключевых партнеров — компании «ЮТэйр-Вертолетные услуги». Хочу отметить, что наше сотрудничество продолжается, и в 2018 году холдинг «Вертолеты России» планирует передать «ЮТэйр-Вертолетные услуги» в эксплуатацию два новейших серийных вертолета Ми-171А2″, — заявил генеральный директор холдинга «Вертолеты России».остаемся крупнейшим коммерческим заказчиком холдинга «Вертолеты России» с учетом потребностей наших клиентов в современных воздушных судах. Новые вертолеты применяются в решении широкого круга задач: от поддержки нефтегазовых проектов и миротворческих миссий по всему миру до выполнения медицинской эвакуации, пожаротушения и поисково-спасательных работ. Обновление флота позволяет нам на высоком уровне организовать работу по действующим контрактам", — прокомментировал генеральный директор ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» .

Контракт на поставку восьми вертолетов Ми-8АМТ был подписан в июле 2017 года, а в декабре флот авиакомпании пополнили первые шесть машин. Их основным назначением стали пассажирские и грузовые перевозки в интересах нефтегазодобывающих и нефтесервисных компаний на месторождениях в Западной и Восточной Сибири. Кроме того, два вертолета оснащены медицинскими модулями и выполняют задания в рамках государственного приоритетного проекта по развитию санитарной авиации.

С поступлением новых машин количество вертолетов семейства Ми-8/17 группы «ЮТэйр» увеличилось до 112 единиц — это самый крупный в мире парк воздушных судов данного типа среди коммерческих операторов.