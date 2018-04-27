ЛУКОЙЛ установил верхнее строение блок-кондуктора на месторождении имени Юрия Корчагина

ПАО «ЛУКОЙЛ» завершило установку верхнего строения блок-кондуктора на опорное основание в рамках второй очереди освоения месторождения имени Юрия Корчагина в российском секторе Каспийского моря.

Блок-кондуктор (мини-платформа) предназначен для бурения скважин с целью разработки запасов восточной части месторождения. Начало бурения в рамках второй очереди освоения месторождения запланировано на май 2018 года.

Строительство блок-кондуктора ведет ООО «Каспийская гидротехническая компания». Субподрядчиком компании по данному контракту выступает «Астраханское судостроительное производственное объединение».

Помимо технологического оборудования, на блок-кондукторе размещены системы безопасности, помещения для временного пребывания обслуживающего персонала и вертолетная площадка. Работа объекта практически полностью автоматизирована — предусмотрено всего 8 рабочих мест.

Нефть и газ через систему подводных трубопроводов будут перекачиваться на основную платформу для подготовки и последующей отгрузки на берег.