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Энергетика и ТЭК

Ингушетия вошла в десятку регионов, где газифицированы все населенные пункты

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В Ингушетии состоялось открытие после реконструкции межпоселкового газопровода высокого давления Плиево-Яндаре имея длину 400 км.

Реконструкция объекта проводилось в рамках реализации программы реконструкции и технического перевооружения газового хозяйства АО «Газпром газораспределение»,ввод объекта в строй снимает целый ряд вопросов социально-экономического развития этих территорий.

Пост был сделан с содействием блогера Human RS !

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http://www.ingushetia.ru/news/yu_evkurov_ingushetiya_voshla_v_desyatku_regionov_gde_gazifitsirovany_vse_naselennye_punkty/

энергетика, ЖКХ, Ингушетия
  • Нет аватара VMichael
    29.04.1800:16:08

    Здорово.

    А вот Костромская область не входит в эту десятку и, наверное, в пятидесятку не входит.

    #1031162
    • Human RS Human RS
      29.04.1800:44:25

      Ингушетия очень маленький регион, логично что и газификация завершилась раньше.

      Отредактировано: Human RS~00:44 29.04.18
      #1031166
    • Нет аватара Александр Владимирович
      29.04.1801:30:00

      крохотная республика,минимальные расстояния    

      #1031174
    • Андрей Валерьев Андрей Валерьев
      29.04.1805:18:28

      все же понимают ПОЧЕМУ, но толерантненько молчат…

      Отредактировано: Андрей Валерьев~05:22 29.04.18
      #1031189
      • Нет аватара brat_po_razumu
        29.04.1806:18:11

        Почему??? Расскажи нам.

        В Москве НЕ ГАЗИФИЦИРУЕТСЯ НИ ОДНА НОВОСТРОЙКА — И ЧТО С ТОГО???

        По правилам, запрещено проводить газ в дома выше 12-этажных (ограничение, вообще-то, не по этажности — а по высоте дома, но эта высота как раз ± соответствует 12-этажному дому.

        Да, в Москве ПРЕСТИЖНЫЕ новостройки — НЕ ГАЗИФИЦИРОВАНЫ!

        Этот, самый дорогой район Москвы — квартиры от 1,7 миллиона долларов — не газифицирован ВООБЩЕ, ни одна квартира там не газифицирована:

        •  © Фото из открытых источников

        И — что с того???

        Живущие в этих домах МУЛЬТИмиллионеры (просто миллионеры купить в этих домах квартиру не смогут) — пользуются для приготовления пищи электроплитами.

        А — в чем проблема пользоваться электроплитой???

        #1031192
        • Нет аватара Туляк
          29.04.1807:54:49

          А в чём была проблема в использовании электроплит в Ингушетии тогда? А почему речь идёт только о плитах? А с отоплением как быть? Вы уверены, что хотя бы половина населения страны потянет тарифы, растущие каждый квартал при продолжении падения уровня реальных доходов? По совершенно непонятным и не объяснимым причинам, кстати, учитывая рекордные с 1990 года темпы производства электроэнергии.Энергии больше, а цены выше. Парадоксы олигархической экономики.

          #1031202
          • Нет аватара brat_po_razumu
            29.04.1809:08:20

            А с отоплением как быть

            А — как быть? Как купил себе квартиру с центральным отоплением, и как сделал в своем доме — так и быть.

            КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ — ОТОПИТЬ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ДОМ???

            Расскажи мне, какие У ТЕБЯ ПРОБЛЕМЫ ОТОПИТЬ ТВОЙ ДОМ — я послушаю!

            Давай, вперед, расскажи!!!

            Но ты же — не сможешь расказать… ИЛИ — СМОЖЕШЬ??? Давай — ждем!!!

            Итак — какие у тебя проблемы с отопить твой собственный дом?

            Внимательно жду твоего рассказа об отоплении твоего дома.

            Отредактировано: brat_po_razumu~09:17 29.04.18
            #1031213
          • 1Deniz 1Deniz
            29.04.1809:15:42

            Варил и на газе и на электричестве ,разницы по деньгам не заметил,в обоих случаях это мелочь.если электроплита ,то есть скидки на электричество.Жена вообще просит поменять квартиру как раз из-за газа,боится она его…

            Вообще не понимаю этого ажиотажа вокруг газа,либерасты его прям требуют как хлеб,неполноценными себя чувствуют когда нет в доме газа,в Лондоне некоторые дровами топят и не парятся,а у нас паранойя какая-то.

            хохлы гонят понимаю,там патологическая зависть,они считают если страна газ добывает ,то всем он должен быть бесплатно то есть нахаляву,россиянам -то какая разница есть газ, нет газа,в бюджете он есть ,на костре не варим…

            #1031214
            • Нет аватара brat_po_razumu
              29.04.1809:34:11

              Вообще не понимаю этого ажиотажа вокруг газа,либерасты его прям требуют как хлеб,неполноценными себя чувствуют когда нет в доме газа,в Лондоне некоторые дровами топят и не парятся,а у нас паранойя какая-то.

              Педерасты, сэр…

              А РЕАЛЬНО — понять СДВИНУТОСТЬ НА ГАЗЕ ряда наших граждан — понять возможность не представляется.

              Товарищи сдвинутые на газе — могу я у вас спросить?

              У вас — что, в квартире, в доме — ГАЗОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ??? У вас — утюги, стиральные машины, холодильники, компьютеры, пылесосы, газонокосилки, лифты, кондиционеры, микроволновки, телефоны, звонки во входные двери — работают НА ГАЗЕ???

              Товарищи, уважаемые мои — нафиг вам газ-то сдался??? Оно вы, болезные — никак без газу?

              А — ЗАЧЕМ ОН ВАМ В ВАШЕМ ЖИЛЬЕ???

              Ответьте, пожалуйстта — нафиг вам этот газ сдался в ваших квартирах, домах, что вы прям — ну жить без этого газа не можете???

              #1031218
              • Нет аватара VMichael
                29.04.1811:07:24

                Написал ниже.

                Прежде чем чушь писать заглавными буквами выяснили бы вопрос.

                #1031234
            • Нет аватара VMichael
              29.04.1811:10:03

              Вы топите дровами? Сами? Или только в интернетах про это читали?

              Отопление дровами привязывает вас к дому зимой, приходится периодически подкидывать дрова.

              Газ дает возможность поставить котел с автоматической регулировкой и кроме того экономит много времени на укладке дров, переноске дров (распиловке и колке, если кто делает это сам).

              #1031235
              • Володимир Куприянов
                29.04.1817:39:28

                Котлы есть на твердом топливе-пеллетные… Не слышали? Полная автоматика! Засыпал бункер, дальше все само засыпается, горит и регулируется, а также на мобильный вся информация передается о температуре, запасе пеллет и т. д.

                И пилить тоже ничего не надо!

                И газ нахрен не нужен, потому что газовщики ломят дикие цены за подключение, да и за сам газ тоже…

                #1031312
          • Нет аватара drilling rig krilovka
            29.04.1813:56:41

            Это значит одно — дефицит электричества. Нужно строить новые мощности генерации. В Крыму в июле и январе каждый год повышают цены на электричество на 15%. Надеюсь с пуском Симферопольской и Севастопольской ГРЭС ситуация изменится.

            #1031267
        • Алексей Ларин Алексей Ларин
          29.04.1815:24:43

          хреновый ты пример привел .ты бы лучше рассказал где у людей печки и где топят дровами ,где дрова дорожают из года в год ,заготавливать надо каждый год ,всё в копеечку влетает ,а уж про то что электричеством отапливаться это вообще не для простых смертных

          #1031281
          • Нет аватара Александр Владимирович
            29.04.1816:01:29

            чего,дрова дорожают? 100 рублей 25 кубов сухостоя,тут в начале видео смотри [ссылки отключены]

            #1031287
            • Алексей Ларин Алексей Ларин
              29.04.1817:45:48

              ну так это в сибири .у меня родители живут в новгородской области пенсионеры и так нельзя пойти и за 100 рублей выписать ,у них там тайги нет ,лес какой был весь повырубили к чертям,да если и можно было так, это машина должна быть своя ,пила, а главное здоровье ,а так вот они выписали машину шестиметрового кругляка фискар 20 тысяч руб ,а таких машин надо две это 40 тысяч .вот они реалии европейской глубинки России,где природный газ нужен как воздух.

              Отредактировано: Алексей Ларин~18:34 29.04.18
              #1031313
      • Human RS Human RS
        29.04.1811:59:43

        Я вот не понимаю «почему», зато знаю вас здесь давно, и знаю вашу привычку набрасывать и разжигать межнациональную рознь.

        А для тех, кто «в бронепоезде» повторю еще раз — крохотная Ингушетия по площади в 16,6 раза меньше той же Костромской области (меньше Ингушетии у нас в стране только три субъекта — города федерального значения), которая сама тоже далеко не самый крупный регион (примерно в середине списка регионов по площади).

        Отредактировано: Human RS~12:01 29.04.18
        #1031242
        • Сергей Котенко Сергей Котенко
          29.04.1812:15:44

          Согласен. Здесь претензия именно в том, что кавказской республике газ провели, а русской Костромской области нет. Причём «товарищ» даже не знает, входит ли Костромская область в 10 или в 50 по газификацип, ему это не интересно.

          Ему интересно межнациональный срач разжечь.

          #1031244
          • Human RS Human RS
            29.04.1812:17:05

            Во-во.

            #1031245
          • Нет аватара VMichael
            29.04.1813:39:28

            Про срачь глупость пишете.

            А вопрос, почему центральные регионы идут по остаточному принципу, он никуда не исчезает.

            А по поводу Костромской области, если вам интересно, сразите меня цифрами.

            В какую там цифру по газификации она входит?

            #1031261
        • Нет аватара VMichael
          29.04.1813:42:36

          А еще в крохотной Ингушетии климат теплее.

          А до Шарьи, Костромской области, 100 км газопровода не довели. И комбинат шарьинский деревообрабатывающий не стал расширяться, топит мазутом. Шарьинцы, кроме удобного и недорого отопления потеряли рабочие места.

          В Ингушетии проложили более 100 км газопровода и в более тяжелых горных условиях. Наверное, потому, что она крохотная.

          #1031262
      • Андрей Валерьев Андрей Валерьев
        29.04.1813:31:03

        пара толерастов минусами отметилась

        #1031259
    • Нет аватара brat_po_razumu
      29.04.1806:06:12

      А вот Костромская область не входит в эту десятку и, наверное, в пятидесятку не входит.

      Вполне может быть — там население пользуется электроплитами.

      А — в чем проблема пользоваться электроплитами?

      Отредактировано: brat_po_razumu~06:18 29.04.18
      #1031191
      • Нет аватара VMichael
        29.04.1811:06:04

        Я живу в частном доме и у меня электроплита.

        А вот отапливаемся мы дровами.

        На дровах не сделаешь автоматику, приходится подкидывать дрова регулярно и ты становишься привязан к дому.

        Газовый котел позволяет сделать автоматическое управление отоплением.

        При отсутствии газа, альтернативы дровам 2 это пеллетные котлы и электрические.

        Обе эти альтернативы по цене в разы дороже, чем отопление газом.

        Пеллеты не везде можно просто купить, вопрос с доставкой встает и со стоимостью доставки.

        А греть воду для отопления электричеством получается дороже в несколько раз, чем при отоплении газом и дровами.

        Плюс нагрев воды для бытовых нужд.

        В этом и проблема.

        А те аргументы, что вы брюзжа слюной приводите, это мнение городского жителя, который живет с центральным отоплением.

        И регион у нас холоднее, чем Ингушетия. Поэтому такие новости вызывают негатив.

        Отредактировано: VMichael~11:06 29.04.18
        #1031233
        • Сергей Котенко Сергей Котенко
          29.04.1812:18:23

          Если новость о газификации какого-то регионов вызывает негатив, это из оперы про то, что соседу забор поставили, а мене нет.

          #1031246
          • Нет аватара VMichael
            29.04.1813:37:07

            Вопрос в том, почему более холодные регионы газифицируются потом, когда-нибудь.

            А южные теплые делают в первую очередь.

            Или, если бы был понятен график.

            Но ведь нет. Населенный пункт в котором я проживаю газифицируют когда-нибудь, может быть, а может быть и никогда.

            Поэтому это и вызывает негатив.

            Или может быть жители Ингушетии скинулись и заплатили за трубу, которую к ним провели? Очень сомневаюсь в этом.

            #1031260
            • Human RS Human RS
              29.04.1814:00:23

              Вопрос в том, почему более холодные регионы газифицируются потом, когда-нибудь.

              А южные теплые делают в первую очередь.

              Лжете, в газификацию Ленинградской области, например, Газпром сейчас дополнительно вкладывает 10 миллиардов рублей. Это весьма крупная сумма и регион с достаточно холодным климатом.

              #1031268
        • Нет аватара drilling rig krilovka
          29.04.1814:01:43

          Поэтому такие новости вызывают негатив.

          Это очень странно. Вам выходит главное, чтобы у соседа корова сдохла. И чем вы лучше майданутых?

          #1031270
          • Нет аватара VMichael
            29.04.1814:34:32

            Я вам говорю реальность, а вы мне в ответ лозунги.

            #1031273
        • 1Deniz 1Deniz
          29.04.1817:16:18

          Так и Вы живите с центральным отоплением,а у Вас претензии именно к газу .Коммуникации к Вашему дому не подводят(нужны они там,окупятся когда-нибудь?)-нет претензий,а газ давай тяни прям в хату…

          #1031305
          • Нет аватара VMichael
            29.04.1817:20:23

            А в Ингушетии газ куда протянули? Только на промышленные объекты? Или таки и в частные дома?

            Ну пишете же ерунду.

            #1031307
        • Нет аватара brat_po_razumu
          29.04.1818:08:40

          Газовый котел позволяет сделать автоматическое управление отоплением.

          Что мешает установить АВТОМАТИЧЕСКИЙ пеллетный котел, или мазутный, или дизельный?

          Что мешает установить на своем участке газгольдер и пользоваться своим собственным СПГ?

          Ничто не мешает — вот именно по Костромской области: kostroma.specservis33.ru/

          Вот расценки — они весьма низкие: kostroma.specservis33.ru/stoimost-gazifikacii.html

          Вся газификация в любом частном доме Костромской области ПОД КЛЮЧ (все оборудование + запорная арматура + основание + доставка + монтаж + цокольный ввод + пусконаладка) обойдется в начиная от 250 тыс. руб.

          В чем проблемы? Никаких проблем: газифицируй свой дом, пользуйся газом.

          #1031318
      • Алексей Ларин Алексей Ларин
        29.04.1815:30:15

        мля да при чём тут электроплиты ,главное что бы газом отапливалось жилище ,что бы тепло было дома особенно в суровых регионах России ,про плиты тут речи не шло

        #1031283
        • Нет аватара brat_po_razumu
          29.04.1818:11:49

          А — какая разница, на чем работает отопление дома, какой котел — газовый, пеллетный, мазутный, дизельный???

          #1031319
  • Андрей Валерьев Андрей Валерьев
    29.04.1812:53:10

    вся эта дискуссия (срач) ни о чём… даже те, кто истово отстаивают ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ценности, на самом деле всё прекрасно понимают…

    вы ещё об ударной халявной газификации киргизии вспомните

    #1031254
  • Нет аватара termometrix
    29.04.1816:17:55

    Уровень газификации Костромской области, по сравнению с другими регионами центральной России, остается низким. На протяжении последних лет показатели газификации изменялись, но не значительно:

    на 01.01.2014 г. — 56,76% (в городах и поселках городского типа — 70,58%, в сельской местности 26,41%).

     http://www.novatek44.ru/company/pipeline.html 

    #1031293
    • Нет аватара VMichael
      29.04.1817:21:17

      Угу и я о том же.

      «Реализация программы строительства магистрального газопровода Грязовец — Буй — Галич — Шарья и межпоселковых газопроводов позволит провести газификацию природным газом 12-ти районов области и осуществить последовательную работу по загрузке существующих газопроводов и газораспределительных станций."

      Этот проект остановили года 3-4 назад и дальше не двигается.

      Отредактировано: VMichael~17:22 29.04.18
      #1031308
      • Нет аватара termometrix
        29.04.1817:36:27

        Согласен-надо реализовать этот газопровод.Но и не все ноль в Костромской области.

        #1031311
  • Алексей Ларин Алексей Ларин
    29.04.1818:34:06

    большая разница ,ну домашний котёл я знаю только электрический на твёрдом топливе (дрова ,уголь т.д) и газовый. электрический и на твёрдом топливе это не реально дорого выходит ,дров идёт намного больше чем на печки и ведь его надо постоянно топить ,то есть круглые сутки на пролёт ,иначе батареи мгновенно становятся холодными.газовый это самый удобный и выгодный. у родителей в городе одно время бум такой был как появились ,эти все девайсы электрические и на дровах, многие поставили их, а потом народ прочухал что они с этими котлами в трубу вылетают ,повыкидывали их к херам опять на печки перешли .другое дело если бы был газ

    Отредактировано: Алексей Ларин~18:36 29.04.18
    #1031325
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