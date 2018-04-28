Ингушетия вошла в десятку регионов, где газифицированы все населенные пункты

В Ингушетии состоялось открытие после реконструкции межпоселкового газопровода высокого давления Плиево-Яндаре имея длину 400 км.

Реконструкция объекта проводилось в рамках реализации программы реконструкции и технического перевооружения газового хозяйства АО «Газпром газораспределение»,ввод объекта в строй снимает целый ряд вопросов социально-экономического развития этих территорий.

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