Ингушетия вошла в десятку регионов, где газифицированы все населенные пункты
В Ингушетии состоялось открытие после реконструкции межпоселкового газопровода высокого давления Плиево-Яндаре имея длину 400 км.
Реконструкция объекта проводилось в рамках реализации программы реконструкции и технического перевооружения газового хозяйства АО «Газпром газораспределение»,ввод объекта в строй снимает целый ряд вопросов социально-экономического развития этих территорий.
Пост был сделан с содействием блогера Human RS !
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