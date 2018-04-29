Цех переработки рыбы запущен в Алтайском крае

Предприятие ООО «Мясная тележка» запустило в Бийске цех по переработке рыбы. Производственные мощности цеха составляют 40 тонн продукции в месяц. Новое оборудование позволит производить порядка 100 наименований рыбной продукции. Основой ассортимент составят вяленая продукция, рыба холодного и горячего копчения, а так же пресервы. Расширение производства позволило создать более 10 новых рабочих мест.

Общий объем инвестиций составил 15 млн рублей. Из них средства на покупку линии составили 11 миллионов рублей, на переоборудование помещения дополнительно было затрачено около 4 миллионов рублей.

ООО «Мясная тележка» работает с 2001 года и до настоящего времени занималась только производством полуфабрикатов. В ассортименте компании более 100 наименований продукции. Весь ассортимент полуфабрикатов производится из сырья алтайских производителей. Помимо традиционных полуфабрикатов ООО «Мясная тележка» выпускает оригинальные мясные продукты — пельмени, манты и вареники «Старорусские». Продукция ООО «Мясная тележка» поставляется в Алтайский, Забайкальский, Красноярский и Хабаровский края, Горный Алтай, Бурятию, Якутию, а также Кемеровскую и Томскую области.