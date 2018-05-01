Новости топливно-энергетического комплекса

Котельную шахты «Воргашорская» в Коми частично перевели на шахтный метан

Шахта «Воргашорская» АО «Воркутауголь», одной из крупнейших угледобывающих компаний России, входящей в ПАО «Северсталь», вложила 24 млн рублей в модернизацию котельной на участке паросилового хозяйства. Один из шести паровых котлов начал работать на шахтном метане.

Шахтная система дегазации улавливает и выводит на поверхность метан, который выделяется из горного массива при добыче угля. Его утилизация благоприятно сказывается на экологии благодаря снижению выбросов в атмосферу, но и позволяет обогревать воздух, который подается в шахту.

Благодаря реконструкции шахте «Воргашорская», удалось серьезно повысить эффективность котла. Теперь он работает в автономном режиме: газ подается автоматически, параметры горения и давление воды в системе контролирует электроника. Установка способна вырабатывать около 10 тонн пара в час, что ежесуточно позволяет экономить до 80 тонн угля. Сейчас предприятие рассматривает возможность переоборудовать под газовое топливо еще два котла.

Новую газовую котельную мощностью 7,5 мегаватт запустили в селе Моряковский Затон Томского района





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Новая котельная обеспечит стабильным теплоснабжением 49 многоквартирных домов, в которых живут три тысячи человек, участковую больницу, дом культуры, библиотеку, детско-юношескую спортивную школу.

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Дополнительно были проведены работы по замене трубопровода холодного водоснабжения и благоустройство игровой площадки на территории школы.

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