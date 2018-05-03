В аэропорту Нижнего Новгорода введена в эксплуатацию реконструированная взлетно-посадочная полоса
29 апреля, впервые на обновленную и удлиненную на 500 метров искусственную взлетно-посадочную полосу нижегородского аэропорта Стригино совершили посадку лайнеры из Москвы авиакомпаний S7 и Аэрофлот.
Управление воздушным движением обеспечивалось диспетчерами ФГУП ГК ОрВД со вновь построенной вышки Командно-диспетчерского пункта.
Заход на посадку осуществлялся с помощью нового наземного навигационного оборудования и средств радиотехнического обеспечения полетов. Экипажи самолетов высоко оценили работу модернизированной аэродромной инфраструктуры. Аэропорт полностью отвечает всем международным стандартам и требованиям и готов обеспечить прием гостей и участников главного международного футбольного турнира на самом высоком уровне.
В ходе подготовки аэродромной инфраструктуры к проведению в Нижнем Новгороде матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 Росавиацией была проведена масштабная работа, в ходе которой осуществлены:
- реконструкция взлётно-посадочной полосы (ИВПП-1) с удлинением на 500 м;
- реконструкция сети рулёжных дорожек;
- реконструкция отдельных участков перрона под расчетные типы воздушных судов;
- строительство площадки обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью (ПОЖ);
- реконструкция водосточно-дренажной сети;
- замена cветосигнального оборудования;
- строительство новой основной аварийно-спасательной станции;
- строительство нового контрольно-диспетчерского пункта;
- реконструкция объектов радиотехнического обеспечения полётов (РТОП) и метеообеспечения полетов;
- строительство очистных сооружений ливневого стока;
- реконструкция системы электроснабжения аэродрома;
- реконструкция сети освещения и технического обслуживания воздушных судов на перроне;
- реконструкция патрульной дороги и периметрового ограждения аэропорта с устройством интегрированной системы безопасности;
- строительство трех контрольно-пропускных пунктов;
- реконструкция участка перрона перед аэровокзальным комплексом с водосточно-дренажной системой.
Мероприятия по реконструкции и модернизации объектов аэродромной инфраструктуры в Нижнем Новгороде направлены не только на подготовку к мировому футбольному первенству, но и на улучшение транспортной доступности региона в целом, повышение авиационной мобильности населения, а также качества предоставления авиационных услуг. После окончания мундиаля все объекты, построенные/реконструированные в рамках программы подготовки к Чемпионату мира по футболу-2018, продолжат функционировать для обеспечения бесперебойного и комфортного авиационного сообщения.
Работы на объекте осуществлялись в рамках подпрограммы «Гражданская авиация» Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 гг.)» и постановления Правительства РФ
Государственный заказчик работ на объекте — Федеральное агентство воздушного транспорта; заказчик-застройщик — ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)». Генеральный подрядчик — ООО «Трансстроймеханизация».
03.05.1814:07:31