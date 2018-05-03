В аэропорту Нижнего Новгорода введена в эксплуатацию реконструированная взлетно-посадочная полоса

29 апреля, впервые на обновленную и удлиненную на 500 метров искусственную взлетно-посадочную полосу нижегородского аэропорта Стригино совершили посадку лайнеры из Москвы авиакомпаний S7 и Аэрофлот.

Управление воздушным движением обеспечивалось диспетчерами ФГУП ГК ОрВД со вновь построенной вышки Командно-диспетчерского пункта.

Заход на посадку осуществлялся с помощью нового наземного навигационного оборудования и средств радиотехнического обеспечения полетов. Экипажи самолетов высоко оценили работу модернизированной аэродромной инфраструктуры. Аэропорт полностью отвечает всем международным стандартам и требованиям и готов обеспечить прием гостей и участников главного международного футбольного турнира на самом высоком уровне.

В ходе подготовки аэродромной инфраструктуры к проведению в Нижнем Новгороде матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 Росавиацией была проведена масштабная работа, в ходе которой осуществлены:

реконструкция взлётно-посадочной полосы (ИВПП-1) с удлинением на 500 м;

реконструкция сети рулёжных дорожек;

реконструкция отдельных участков перрона под расчетные типы воздушных судов;

строительство площадки обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью (ПОЖ);

реконструкция водосточно-дренажной сети;

замена cветосигнального оборудования;

строительство новой основной аварийно-спасательной станции;

строительство нового контрольно-диспетчерского пункта;

реконструкция объектов радиотехнического обеспечения полётов (РТОП) и метеообеспечения полетов;

строительство очистных сооружений ливневого стока;

реконструкция системы электроснабжения аэродрома;

реконструкция сети освещения и технического обслуживания воздушных судов на перроне;

реконструкция патрульной дороги и периметрового ограждения аэропорта с устройством интегрированной системы безопасности;

строительство трех контрольно-пропускных пунктов;

реконструкция участка перрона перед аэровокзальным комплексом с водосточно-дренажной системой.

Мероприятия по реконструкции и модернизации объектов аэродромной инфраструктуры в Нижнем Новгороде направлены не только на подготовку к мировому футбольному первенству, но и на улучшение транспортной доступности региона в целом, повышение авиационной мобильности населения, а также качества предоставления авиационных услуг. После окончания мундиаля все объекты, построенные/реконструированные в рамках программы подготовки к Чемпионату мира по футболу-2018, продолжат функционировать для обеспечения бесперебойного и комфортного авиационного сообщения.

Работы на объекте осуществлялись в рамках подпрограммы «Гражданская авиация» Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 гг.)» и постановления Правительства РФ от 20.06.2013 № 518 «О программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу».

Государственный заказчик работ на объекте — Федеральное агентство воздушного транспорта; заказчик-застройщик — ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)». Генеральный подрядчик — ООО «Трансстроймеханизация».