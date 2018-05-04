Россия впервые вышла на 2-е место по экспорту зерна, обойдя Украину и Аргентину

По итогам 2017 года, впервые в новейшей истории Россия вышла на второе место в мире по экспорту зерна, обойдя Аргентину и Украину, и уступив только США. В целом российский экспорт продовольствия в прошедшем году вырос на 21%. — об этом сообщает Российский Экспортный Центр.

Как нам прокомментировали в РЭЦ, у сельхозпроизводителей объемы экспорта считаются по сельхозгоду, который в России заканчивается летом. Но так как в разных странах сельхозгод может заканчиваться в разное время, для общей картины правильнее использовать календарный год. Поэтому международную торговлю, как и многие другие аспекты глобального развития, принято измерять в календарном годовом выражении.