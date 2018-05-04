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Агропром и пищевая промышленность

Россия впервые вышла на 2-е место по экспорту зерна, обойдя Украину и Аргентину

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По итогам 2017 года, впервые в новейшей истории Россия вышла на второе место в мире по экспорту зерна, обойдя Аргентину и Украину, и уступив только США. В целом российский экспорт продовольствия в прошедшем году вырос на 21%. — об этом сообщает Российский Экспортный Центр.

Как нам прокомментировали в РЭЦ, у сельхозпроизводителей объемы экспорта считаются по сельхозгоду, который в России заканчивается летом. Но так как в разных странах сельхозгод может заканчиваться в разное время, для общей картины правильнее использовать календарный год. Поэтому международную торговлю, как и многие другие аспекты глобального развития, принято измерять в календарном годовом выражении.

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  • rvk
  • 04.05.201812:20
  • 8
экспорт, рэц,
  • SergeySeverny SergeySeverny
    04.05.1813:08:47

    очень приятная новость! просто бальзам на душу!

    #1032434
  • Нет аватара King3214
    04.05.1813:30:15

    Надо понимать, что в новости говорится о всех видах зерна, всех выращиваемых культур вместе взятых. Без разделения на «пищевое зерно» и «кормовое зерно».

    #1032440
    • Нет аватара Dance
      04.05.1813:50:34

      Развивайте мысль дальше. А то не совсем понятно что хотели сказать

      #1032449
      • Нет аватара King3214
        04.05.1814:22:06

        Удивило в новости упоминание про Украину. Поскольку пшеницы Россия уже давно производит в два с лишним раза больше чем Украина. (По общему объёму производства пшеницы Россия уступает только Индии и Китаю и вряд ли догонит.)

        Отредактировано: King3214~14:24 04.05.18
        #1032457
        • Нет аватара Русь
          04.05.1814:42:16

          King3214, дело в кукурузе, ее Украина выращивает в два три раза больше чем Россия)

          #1032465
          • alex4spb alex4spb
            04.05.1814:58:19

            дело в кукурузе, ее Украина выращивает в два три раза больше чем Россия)
            её выращивают транснациональные холдинги на территории Украины.

            #1032473
          • Нет аватара hvt
            04.05.1815:57:48

            Первое место по урожаю кукрузы с 347,6 млн т занимают США, 225 млн т кукурузы в этом сельхозгоду может произвести Китай. На третьей строчке с 79 млн т Бразилия. Россия может собрать 13,5 млн т, прогнозирует американское агроведомство, наш Минсельхоз менее оптимистичен и говорит примерно о 12 млн т. Урожай на Украине в этом году прогнозируется на уровне 27 млн т, в прошлом году сбор составил почти 31 млн т.

            Отредактировано: hvt~15:58 04.05.18
            #1032487
  • Volodya Bernovek Volodya Bernovek
    04.05.1815:42:27

    Збс, оказывается мы экспортируем растительное масло, а сами импортируем пальмовое.

    #1032482
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