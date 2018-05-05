Авиаполк ЗВО получил комплекты модернизации фронтовых бомбардировщиков Су-34

Обновление коснется бортовых станций радиоэлектронной борьбы «Хибины», сигарообразных контейнеров на законцовках крыла самолета. К ним добавлен еще один бокс с аппаратурой, расширяющей возможности системы РЭБ.

«Комплекс „Хибины“ предыдущего поколения предназначался только для защиты самого бомбардировщика, теперь он получил возможность групповой защиты самолетов. Также экипажи Су-34 смогут в автоматическом режиме обмениваться информацией с межвидовыми группировками войск на земле и другими летательными аппаратами: самолетами и беспилотниками» — рассказал руководитель пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

Модернизация бомбардировщика разработана с учетом его боевого применения. Расширенные возможности «Хибин» позволят оптимизировать работу звеньев в маневренном воздушном бою — Су-34, к примеру, сможет прикрыть своим «электронным колпаком» бомбардировщик Су-24 или штурмовик Су-25.

Экипажи самолетов получат возможность пуска ракет с максимальных дистанций по внешним целеуказаниям. Это избавит Су-34 от необходимости заходить в зону действия ПВО и сбережет жизни пилотов.