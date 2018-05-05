Завод ДСТ-УРАЛ продемонстрировал новую модель бульдозера с системой дистанционного управления

Завод ДСТ-УРАЛ, партнер компании ТЕХИНКОМ по производству спецтехники на базе гусеничного трактора, представил на Форуме ДЕМОСТРОЙ 2018 новую модель бульдозера ТМ10.11 ГСТ12 с системой дистанционного управления.

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Выпускаемый челябинским заводом «ДСТ-УРАЛ» бульдозер с рыхлителем среднего класса ТМ10.11 ГСТ 12 по своей конструкции максимально приближен к именитым зарубежным грандам бульдозеростроения — KOMATSU и CATERPILLAR.

В ГСТ 12 применяется гидростатическая трансмиссия, позволяющая не только экономить топливо за счет работы в оптимальном диапазоне оборотов, но и точно дозировать подачу тяги на гусеницы.

Гидростатическая трансмиссия исключительно надежна не только из-за использования импортных комплектующих, но и по причине меньшего количества элементов трансмиссии.

Одним из преимуществ бульдозера ТМ10.11 ГСТ 12 является возможность установки турбодизельного двигателя Cummins 6CTA8.3 с рядным ТНВД, соответствующего нормам TIER 2 взамен проверенного временем 14-ти литрового 8-ми цилиндрового атмосферного дизеля производства Ярославского Механического Завода.

Уже в базовой комплектации кабина оператора ГСТ 12 оснащена системой защиты от падающих предметов FOPS и системой защиты при опрокидывании ROPS, что позволяет использовать данную машину для работы в карьере.