Добавить статью
Производство

Завод ДСТ-УРАЛ продемонстрировал новую модель бульдозера с системой дистанционного управления

  •  © mroteh.ru

Завод ДСТ-УРАЛ, партнер компании ТЕХИНКОМ по производству спецтехники на базе гусеничного трактора, представил на Форуме ДЕМОСТРОЙ 2018 новую модель бульдозера ТМ10.11 ГСТ12 с системой дистанционного управления.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/8-4T0cxEQYE

Выпускаемый челябинским заводом «ДСТ-УРАЛ» бульдозер с рыхлителем среднего класса ТМ10.11 ГСТ 12 по своей конструкции максимально приближен к именитым зарубежным грандам бульдозеростроения — KOMATSU и CATERPILLAR.

В ГСТ 12 применяется гидростатическая трансмиссия, позволяющая не только экономить топливо за счет работы в оптимальном диапазоне оборотов, но и точно дозировать подачу тяги на гусеницы.

Гидростатическая трансмиссия исключительно надежна не только из-за использования импортных комплектующих, но и по причине меньшего количества элементов трансмиссии.

Одним из преимуществ бульдозера ТМ10.11 ГСТ 12 является возможность установки турбодизельного двигателя Cummins 6CTA8.3 с рядным ТНВД, соответствующего нормам TIER 2 взамен проверенного временем 14-ти литрового 8-ми цилиндрового атмосферного дизеля производства Ярославского Механического Завода.

Уже в базовой комплектации кабина оператора ГСТ 12 оснащена системой защиты от падающих предметов FOPS и системой защиты при опрокидывании ROPS, что позволяет использовать данную машину для работы в карьере.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
http://tm10.ru/press-center/news/1047/

ДСТ-УРАЛ, бульдозер ТМ10.11 ГСТ12
  • Великоросс Великоросс
    05.05.1821:27:47

    •  © mroteh.ru

    #1032883
  • Нет аватара alex_uns
    05.05.1823:12:33

    зачем этот бульдозер? если только он не для военных целей.

    Отредактировано: alex_uns~23:14 05.05.18
    #1032904
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,