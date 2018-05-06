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Фотофакты

Гигантский аэростат «Россия» совершил рекордный перелет в Крым

  •  © slvf.ru

Аэростат «Россия» совершил рекордный перелет из поселка Ильич Темрюкского района Кубани через Керченский пролив и приземлился в Крыму. Таким образом, воздушный шар символически соединил два российских берега.

Объем аэростата «Россия» составляет 4000 кубических метров — примерно вдвое больше стандартных воздушных шаров. Это уменьшенная копия теплового аэростата «Россия» объемом 100 000 кубометров, который сейчас изготавливается для одиночного научно-исследовательского полета Федора Конюхова в стратосферу осенью 2018 года. Копия предназначена для тренировок пилота и изучения воздушных потоков на месте старта в Кисловодске.

Как сообщили «в Благотворительном фонде святителя Луки, который является организатором перелета, мероприятие приурочено к победе в Великой Отечественной войне.

Пилотировал «Россию» Президент Федерации воздухоплавания Ставропольского края Виталий Ненашев. На оболочке шара нанесены Государственный флаг России и флаги всех субъектов Российской Федерации, что символизирует единство страны. Также там представлены четыре ордена Великой Отечественной войны.

  •  © cdnimg.rg.ru
  •  © cdnimg.rg.ru
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  •  © cdnimg.rg.ru
  •  © cdnimg.rg.ru
  •  © cdnimg.rg.ru
  •  © cdnimg.rg.ru
  •  © cdnimg.rg.ru
  •  © slvf.ru
  •  © slvf.ru
  •  © slvf.ru
  •  © dni24.com
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https://rg.ru/2018/05/06/reg-ufo/gigantskij-aerostat-rossiia-sovershil-rekordnyj-perelet-v-krym.html

Крым, Крымский мост, Керченский пролив
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