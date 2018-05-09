На Наталкинском ГОКе получили первую тонну золота

На Наталкинском горно-обогатительном комбинате получили первую тонну золота. Это главный новый проект золотодобывающей компании «Полюс"По словам управляющего директора Наталкинского ГОКа Павла Ворсина, первая тонна является важным показатели успешной работы предприятия и общей заслугой всего коллектива компании «Полюс». Также он выразил уверенность в том, что новое производство даст толчок к развитию региона и приведет к улучшению социальных сфер жизни, а также к благосостоянию сотрудников компании и жителей Магаданской области, сообщает пресс-служба «Полюса»