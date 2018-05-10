Международный мост через реку Амур, который возводят в районе Благовещенска и Хэйхэ, приобретает очертания. Строители установили первую надвижку моста.

Проведена первая надвижка пролетного строения через протоку Каникурганская (общая длина этого моста будет составлять 278 м). Этот метод подразумевает установку сооружения конвейерным способом — каждый новый пролет прикрепляется к уже установленному и единой лентой они постепенно сдвигается в проектное положение с помощью специальных ходовых устройств.

Срок окупаемости российско-китайского моста Благовещенск — Хэйхэ составит 16 лет, по предварительным расчетам, стоимость проезда для автотранспорта физлиц составит 2 тыс. рублей, юрлиц — 10 тыс. рублей.

Компания-концессионер строит мост за свой счет и возмещает затраты за счет эксплуатации сооружения. Срок окупаемости составит 16 лет. Мощность моста рассчитана на 4 млн тонн и на 2 млн пассажиров.

С российской стороны строителям предстоит проложить над Амуром 540 м мостового перехода и 278 м через протоку Каникурганскую. Протяженность автомобильных дорог различных категорий составит почти 28 км (включает три транспортные развязки). С китайской стороны итоговой километр в несколько раз меньше.

В конце декабря прошлого года началось строительство моста Благовещенск — Хэйхэ, которое займет около трех лет, включая проектирование. С российской стороны затраты составят 13,6 млрд рублей, с китайской — 5,2 млрд рублей.

«На непосредственном строительстве трудится почти 200 амурчан. Но есть и еще проектировщики, дорожники, и даже сотрудники российских заводов, где делают конструкции для моста. Да, все детали моста с нашей стороны — отечественного производства», — отметили в правительстве Амурской области.