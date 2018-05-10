Группа «Черкизово» ввела в строй новые свинокомплексы в Липецкой области

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«Группа Черкизово» приступила к заселению последней седьмой площадки доращивания-откорма в Тербунском районе Липецкой области.

Полное заселение данной площадки в начале мая 2018 ознаменует собой завершение строительства свинокомплекса в Тербунском районе. Таким образом, Липецкая область получит современный свиноводческий кластер, состоящий из семи комбинированных площадок доращивания-откорма и репродуктора.

Новая площадка стоимостью 500 млн. рублей рассчитана на единовременное содержание 40 тысяч голов в год, что обеспечит около 5 100 тонн свинины в живом весе в год. Как и на других площадках этого кластера, на новой площадке доращивания-откорма создано 10 рабочих мест.

Предыдущая шестая площадку доращивания и откорма в Липецкой области была введена в эксплуатацию в январе этого года в с. Грызлово Долгоруковского района.

Мощность шестой площадки составила 5,1 тыс. тонн свинины в год в живом весе. Объект рассчитан на прием 20 тыс. свиней одновременно, а в год — до 50 тыс. товарных свиней.

В прошлом году в Липецкой области в строй вошли четыре площадки доращивания-откорма и репродуктор, рассчитанный на 11 600 свиноматок. В декабре 2017 года репродуктор вышел на полную мощность. В неделю отбирается до 7,5 тысяч поросят.

В конце 2015 года «Черкизово» заявило о многомиллиардном проекте воронежско-липецкого кластера. В рамках проекта в Липецкой области компания запланировала строительство репродуктора и семи откормочных площадок. Общий объем инвестиций в кластер составляет около 5 млрд рублей.

В мае начнётся заселение первой из двух площадок доращивания-откорма в Нижнедевицком районе, затем компания приступит к заселению пятой площадки в Семилукском районе. Таким образом, в Воронежской области появится такой же свиноводческий кластер из семи площадок, как и в Липецкой области. Инвестиции в проект запланированы в количестве 3,5 млрд. рублей.

Свиноводство — важнейший сегмент в деятельности Группы. По итогам 2017 года, компания произвела 211,75 тысяч тонн свинины в живом весе. Это позволило «Черкизово» подняться на второе место в рейтинге производителей свинины, значительно укрепив свои позиции.

«Группа «Черкизово» объединяет 8 птицеводческих комплексов полного цикла, 15 современных свинокомплексов, 6 мясоперерабатывающих предприятий, 8 комбикормовых заводов и более 287 тыс. га сельхозземель. Большая часть активов располагается на территории Черноземья — в Липецкой, Тамбовской, Орловской и Воронежской областях. В 2017 году группа произвела 997,7 тыс. тонн мясной продукции.

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