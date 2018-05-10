Плавательный бассейн открыт в Липецке

В Липецке, на базе новой школы № 60 микрорайона «Елецкий» открылся плавательный бассейн. Спортивное сооружение возвели меньше чем за год одновременно со строительством школы. В бассейне 6 дорожек длиной 25 метров — это позволит принимать здесь масштабные спортивные состязания. Для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрели специальный подъемник. А воду в бассейне очищают с помощью уникальной ультрафиолетовой установки. ФОК также включает тренажерный и спортивные залы. В первой половине дня комплекс будет отдан для занятий в рамках школьной программы, а во второй половине дня он будет открыт для всех жителей микрорайона.