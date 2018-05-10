На МГП Сила Сибири приступили к монтажу отечественных газоперекачивающих агрегатов ГПА-32 «Ладога»

Специалисты РЭП Холдинга приступили к шеф-монтажу трех газоперекачивающих агрегатов ГПА-32 «Ладога» на компрессорной станции КС 7-а «Зейская» в рамках проекта строительства магистрального газопровода «Сила Сибири» — крупнейшей системы транспортировки газа на Востоке России. Компрессорная станция «Зейская» расположена на участке Белогорск — Благовещенск, граничащем с Китаем.

Оборудование, изготовленное на производственных площадках РЭП Холдинга — Невском заводе и заводе «Электропульт», было отгружено на объект в августе 2017 г. Всего в составе компрессорной станции будут работать шесть газоперекачивающих агрегатов ГПА-32 «Ладога» производства РЭП Холдинга.



ГПА-32 «Ладога» в цехе агрегатирования на площадке «Невский Завод»

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Магистральный газопровод «Сила Сибири» будет транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай («восточный» маршрут). Трасса газопровода пройдет по территориям трех субъектов РФ: Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Амурской области. Общая протяженность газопровода — около 3000 км, запланированная экспортная производительность — 38 млрд куб.м/год.