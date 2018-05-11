Военные ЮВО получили партию новейших сваебойных агрегатов УСА-2ГА

Соединение железнодорожных войск Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Ставропольском крае, получило новейшие универсальные сваебойные агрегаты (УСА-2 ГА) отечественного производства на автомобильном шасси КамАЗ.

Уникальная техника разработана на базе хорошо зарекомендовавшего себя автомобильного крана КС-55729-5 В с колесной формулой 8×8 и способна передвигаться как по дорогам общего пользования, так и по бездорожью. Агрегат применяется для забивки одиночных деревянных, железобетонных и металлических свай массой до 5 тонн.

Помимо этого, с помощью установленного оборудования можно выполнять монтажные погрузо-разгрузочные работы при сооружении опор временных железнодорожных мостов.

Поступившая на вооружение техника является универсальной, так как позволяет выполнять погрузочно-разгрузочные, сваебойные и буровые операции в широком температурном режиме от + 40 до — 40 градусов, что актуально для жаркого климата Юга России. Кроме того, новая техника позволяет завинчивать винтовые сваи и работать с люлькой для подъема людей.