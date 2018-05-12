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Фотофакты

Взлетел второй самолёт МС-21!

  •  © Денис Федорко/russianplanes.net

Сегодня в Иркутске совершил свой первый полёт второй опытный образец нового российского ближне-среднемагистрального самолёта МС-21-300. Самолёт с серийным № 003 изготовлен Иркутским авиационным заводом (корпорация «Иркут»).

  •  © Родион Кузнецов/russianplanes.net

Продолжительность полёта составила 1 час 7 минут, он проходил на высоте до 3000 метров при скорости до 400 км/час. Самолёт пилотировал экипаж в составе лётчиков-испытателей Василия Севастьянова и Андрея Воропаева. По словам Василия Севастьянова, полётное задание выполнено полностью, полёт прошёл в штатном режиме.

При строительстве новой машины были учтены результаты продолжающихся испытаний первого опытного самолета, который выполняет программу летных испытаний на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова в Жуковском

«За последние годы на предприятиях авиационной промышленности России проведена глубокая модернизация. На Иркутском авиационном заводе введена в строй самая современная масштабируемая линия сборки новейших гражданских лайнеров. В рамках ОАК развиты принципиально новые компетенции в области разработки и производства конструкций из полимерных композиционных материалов. Их широкое использование — одно из основных преимуществ самолета. Новое высокотехнологичное производство обеспечит развитие программы МС-21 и других перспективных авиационных проектов», — рассказал президент ПАО «ОАК» и ПАО «Корпорация «Иркут» Юрий Слюсарь.

Сейчас в постройке находится еще три опытных машины, а параллельно идет подготовка к серийному производству самолета. Так завод «Авиастар-СП» уже приступил к изготовлению панелей для первых серийных самолетов.

Фото Дениса Федорко и Родиона Кузнецова с сайта russianplanes.net

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Авиация, Иркут, МС-21, ОАК
  • Руслан Алатарцев Руслан Алатарцев
    12.05.1809:47:47

    Эх, поскорее бы увидеть первый взлетевший МС-21 с пассажирами на борту.

    #1034816
    • A_SEVER A_SEVER
      12.05.1809:49:08

      поскорее бы увидеть первый взлетевший МС-21 с пассажирами на борту
      Всему своё время!    

      #1034818
    • Нет аватара Clausson
      12.05.1810:05:56

      — дорогой, обязуюсь родить тебе сына раньше срока!

      — нет уж, пусть дочь, но вовремя.

      #1034821
      • Нет аватара antius
        12.05.1810:18:01

        Всё так… но и перенашивать тоже очень вредно…

        #1034826
  • Zamir Argashokov
    12.05.1810:09:12

    В добрый путь! Как давно мы этого ждали!

    #1034824
  • Soviet Assault Soviet Assault
    12.05.1810:13:52

    Ура, товарищи!    

    #1034825
  • Vladimir Smolnikov Vladimir Smolnikov
    12.05.1810:18:20

    Ура, ура, ура!   

    Придет то время, когда в России будут летать на своих пассажирских самолетах. И за границу в том числе. И не придется покупать Боинги и Айрбасы, тратя десятки миллиардов зеленых рублей.

    И сами будем продавать за границу свои самолеты, зарабатывая.

    МС-21 не хуже чем его конкуренты.

    Проблема в другом, конкуренты наверняка будут вставлять нам палки в колеса (Трамп очень это любит). Нужно быть готовыми к этому.

    #1034827
  • Нет аватара Toplevel
    12.05.1810:41:22

          

    #1034834
  • obormot obormot
    12.05.1811:13:49

    Да! Очень хорошо!    

    Кстати испытания первого МС-21 идут очень продуктивно. Если не ошибаюсь, он совершил уже около полусотни полётов. С появлением второго дело пойдёт ещё быстрее.

    #1034839
  • Andzej O'KamRupi
    12.05.1811:23:23

    С опазданием на почти 2 месяца, но все равно хорошая новость. Было бы интерестно узнать какие изменения были внесены в планер.

    #1034845
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