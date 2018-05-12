Взлетел второй самолёт МС-21!





© Денис Федорко/russianplanes.net

Сегодня в Иркутске совершил свой первый полёт второй опытный образец нового российского ближне-среднемагистрального самолёта МС-21-300. Самолёт с серийным № 003 изготовлен Иркутским авиационным заводом (корпорация «Иркут»).





© Родион Кузнецов/russianplanes.net

Продолжительность полёта составила 1 час 7 минут, он проходил на высоте до 3000 метров при скорости до 400 км/час. Самолёт пилотировал экипаж в составе лётчиков-испытателей Василия Севастьянова и Андрея Воропаева. По словам Василия Севастьянова, полётное задание выполнено полностью, полёт прошёл в штатном режиме.

При строительстве новой машины были учтены результаты продолжающихся испытаний первого опытного самолета, который выполняет программу летных испытаний на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова в Жуковском

«За последние годы на предприятиях авиационной промышленности России проведена глубокая модернизация. На Иркутском авиационном заводе введена в строй самая современная масштабируемая линия сборки новейших гражданских лайнеров. В рамках ОАК развиты принципиально новые компетенции в области разработки и производства конструкций из полимерных композиционных материалов. Их широкое использование — одно из основных преимуществ самолета. Новое высокотехнологичное производство обеспечит развитие программы МС-21 и других перспективных авиационных проектов», — рассказал президент ПАО «ОАК» и ПАО «Корпорация «Иркут» Юрий Слюсарь.

Сейчас в постройке находится еще три опытных машины, а параллельно идет подготовка к серийному производству самолета. Так завод «Авиастар-СП» уже приступил к изготовлению панелей для первых серийных самолетов.

Фото Дениса Федорко и Родиона Кузнецова с сайта russianplanes.net