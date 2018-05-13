В Санкт-Петербурге открыли мост Бетанкура и набережную Макарова

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Сегодня в Санкт-Петербурге открыли вантовый мост Бетанкура через Малую Неву и новый участок набережной Макарова от нового моста до Адмиральского проезда. Набережная Макарова длиной 2.1 км проходит вдоль левого берега реки, она имеет две эстакады над Центром маломерного флота и территорией ОАО «Морской завод «Алмаз». Мостовой переход имеет длину 1227 метров, русловая часть моста длиной 357 метров поддерживается 48 вантами, которые закреплены на двух пилонах высотой 44 метра.

Новый неразводной мост через Малую Неву обеспечит надёжное круглосуточное сообщение между Петроградским и Василеостровским районами Санкт-Петербурга. Оба объекта дорожной инфраструктуры были построены в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу.





© Фото из открытых источников

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