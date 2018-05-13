Автомобиль N1. Документальный фильм

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7 мая Владимир Путин приехал на церемонию вступления в должность президента России на лимузине проекта «Единая модульная платформа». Впервые президент воспользовался представительским автомобилем отечественного производства. «Аурус» включает в себя лимузин, седан и микроавтобус.