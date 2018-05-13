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Автомобиль N1. Документальный фильм

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/cOuv1JXPSKs

7 мая Владимир Путин приехал на церемонию вступления в должность президента России на лимузине проекта «Единая модульная платформа». Впервые президент воспользовался представительским автомобилем отечественного производства. «Аурус» включает в себя лимузин, седан и микроавтобус.

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aurus, кортеж, ЕМП, НАМИ,
  • shrpv shrpv
    13.05.1809:49:26

    Если будет на премиум уровне и пользоваться спросом то это супер. Отработка самых высоких технологий автостроения. В дальнейшем есть возможность, немного упрощая и удешевляя осваивать классы ниже. Проше двигаться сверху вниз если есть компетенции.

    Осваивать сначала S класс потом Е. Создать ещё один бренд дешевле чем АуРус. И пересаживать потом с иномарок н на Волгу, а на младшего брата Сената, чиновники и богачи бегом побегу, чтоб как у президента.Хороший маркетинг. Уже рынок не маленький будет для данного класса.

    Отредактировано: shrpv~10:52 13.05.18
    #1035128
  • Нет аватара petrovpqr
    13.05.1812:00:30

    Столько почестей для наемного менеджера! Сделать бронированную приору и хватит с негго

    #1035167
    • shrpv shrpv
      13.05.1812:22:27

      Кто сказал бронированную? Сенат-лимузин вершина, из 8 цилиндров сделать 6. длину с 6,7м. уменьшить до 5. Кожу убрать, вот и готов автомобиль класса Е. А растягивать Весту до мерседеса дохлый номер.

      #1035172
    • Нет аватара Ветер
      13.05.1812:53:23

      наемный менеджер — это министр, а глава государства это лицо России, и если вам это не понятно, то я могу вас только пожалеть…

      #1035182
      • Нет аватара petrovpqr
        13.05.1813:03:20

        наемный менеджер — это министр, а глава государства это лицо России, и если вам это не понятно, то я могу вас только пожалеть…

        Как в Великобритании?

        #1035183
        • Нет аватара Ветер
          13.05.1813:09:55

          а что в Мелкобритании? у них глава государства — монарх, вы не знали?

          #1035185
          • shrpv shrpv
            13.05.1813:32:10

            Не будьте утопистом. Ни где клавы корпораций не ездят на гольф классе. Так, что платить мерседесу и бмв? Или выпускать свои автомобили высокого класса, развивая компетенции. Научившись делать лимузин сделаешь и попроще. Или для всех делать оку? А, что? Ехать можно.

            #1035191
            • Нет аватара Ветер
              13.05.1813:37:27

              вы меня перепутали с моим оппонентом petrovpqr, нужно быть внимательнее…

              #1035194
          • Armine Armine
            13.05.1813:33:32

            И тратят на эту монархическую семейку побольше чем мы на президента    

            #1035193
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