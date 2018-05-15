На Сахалине заработал цех по глубокой переработке мяса птицы

Впервые за 20 лет в Сахалинской области появилась глубокая переработка мяса бройлеров. Цех для этого серьезного начинания открыли на базе птицефабрики «Островная». В нем готовят копчености, колбасы, продукты под маринадом, сосиски и многое другое.

95% натурального мяса, остальное — добавки. Заверяет начальник колбасного цеха. Такой продукт подойдет не только для диетического, но и детского питания. Идеальную формулу будущих продуктов переработки искали ни один месяц. Перед технологами стояла серьезная задача. Сделать максимально натуральный товар.

Производство разделено на 2 зоны. В первой занимаются обвалкой, крутят фарш и начиняют им оболочку. Во втором охлаждают и коптят. Температура продукта в обработке не должна превышать 15 градусов.

Год назад, впервые за четверть века птицефабрика «Островная» возобновила выпуск охлажденного мяса бройлеров. До этого жители Сахалинской области могли покупать только привозной продукт. Уже в этом году предприятие даст области 1600 тонн мяса бройлера. Около 100 тонн уйдет в переработку, то есть будет храниться дольше. Тем временем, модернизация продолжается. До конца года фабрика должна открыть еще 4 цеха.

В рамках программы технической модернизации предприятия планируется выйти на объем производства мяса бройлеров — 6 тысяч тонн. С возможностью расширения до 10 тысяч тонн ежегодно.