Резидент ТОР «Сахалин» открыл цех по переработке мяса мощностью 150 тонн в месяц
Компания «СМПЗ Мясной Телёнок» в статусе резидента территории опережающего развития (ТОР) «Сахалин» запустила цех по переработке мяса. Проект реализован на территории агропромышленного парка САХПАРК с распределительным центром, который также был на ТОР «Сахалин». По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) создано 70 рабочих мест. 29 человек уже трудоустроены, в скором времени штат будет полностью укомплектован квалифицированными специалистами.
«Мощности предприятия позволяют перерабатывать порядка 150 тонн сырья в месяц. Вареные, копченые и полукопченые колбасы, сервелат, сосиски, сардельки и ветчину мы производим из трех видов мяса — свинины, говядины и птицы. Всю продукцию храним на территории агропромышленного парка и реализуем через собственную сеть сбыта. Реализовать проект помогла поддержка государства. Благодаря статусу резидента ТОР компании стали доступны налоговые льготы и административные преференции. Сниженные налоги на прибыль позволят в будущем направить сэкономленные средства на усовершенствование технологий и расширение продуктовой линейки», — рассказал генеральный директор компании «СМПЗ Мясной Телёнок».
