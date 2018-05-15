«Газпром нефть» вывела на рынок новое топливо G-Drive с октановым числом 100

«Газпром нефть» начала продажи нового высокотехнологичного премиального топлива G-Drive 100 на автозаправочных станциях в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. До конца года топливо G-Drive с октановым числом 100 появится на АЗС сети «Газпромнефть» в других регионах России.

Выпуск топлива с октановым числом 100 без использования октаноповышающих присадок стал возможен благодаря реализации крупного проекта масштабной модернизации Омского НПЗ — строительства автоматизированной станции смешения бензинов. Технологии, заложенные в проект, позволяют гибко и в кратчайшие сроки переключаться на изготовление бензинов с разными рецептурами.

Высокооктановое топливо G-Drive 100 предназначено для современных двигателей с требованиями по октановому числу не менее 95 пунктов. Характеристики бензина G-Drive 100 были подтверждены ведущим отраслевым институтом ВНИИ НП, а его соответствие европейским стандартам качества топлив — крупнейшей международной лабораторией SGS. Топливо G-Drive 100 испытано во время тестовых заездов гоночной команды G-Drive Racing.

«Промышленный выпуск бензина с октановым числом 100 без использования октаноповышающих присадок — очередное подтверждение технологического лидерства Омского НПЗ. Оснащение предприятий самым современным оборудованием в рамках масштабной программы модернизации позволяет „Газпром нефти“ обеспечивать российский рынок продукцией высочайшего качества», ─ подчеркнул заместитель генерального директора «Газпром нефти» по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер.

«Мы протестировали новое топливо G-Drive 100 на болидах в гоночных условиях и на обычных автомобилях, и оно подходит для всех современных бензиновых двигателей. Уже три года „сотый“ G-Drive продается на наших станциях в Восточной Европе, где он приобрел высокую популярность. Я рад, что теперь и российские автомобилисты смогут оценить это высокотехнологичное топливо, почувствовать всю мощь своего автомобиля и получить максимум удовольствия от вождения», — отметил директор по региональным продажам «Газпром нефти» Александр Крылов .