Строительство железнодорожной станции «Карачарово» и станции метро «Нижегородская улица»





© Фото из открытых источников

На востоке Москвы продолжается строительство новой станции «Карачарово» Горьковского направления Московской железной дороги и двойной станции метро «Нижегородская улица», объединяющей в одном станционном комплексе станции сразу двух линий — Большой кольцевой и Кожуховской. Новые станции будут иметь пересадку на станцию «Нижегородская» Московского центрального кольца, образуя один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов столицы.





© Фото из открытых источников

1. Строительство камер съездов за станцией «Нижегородская улица» и станции «Карачарово», март:



© Фото из открытых источников

2. Строительство железнодорожной станции «Карачарово» (вид в сторону центра), май 2018 года:



© Фото из открытых источников

3. 4. Строительство станции «Карачарово» (вид в сторону МКАД), март и май этого года:



© Фото из открытых источников



© Фото из открытых источников

5. Строительство станции метро «Нижегородская улица» идёт методом «Top Down» («Сверху вниз»):



© Фото из открытых источников

6. Первый уровень станции метро «Нижегородская улица»:



© Фото из открытых источников

7. После завершения строительства станция «Нижегородская улица» будет такой:



© Фото из открытых источников

8. На станции будет 2 платформы и 4 пути — в центре будут пути Кожуховской линии метро, а по бокам Большой кольцевой линии метро:



© Фото из открытых источников

Фото Александра Попова (russos), gen-shtab.livejournal.com и andrey72 с сайта nashtransport.ru