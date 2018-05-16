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Фотофакты

Строительство железнодорожной станции «Карачарово» и станции метро «Нижегородская улица»

  •  © Фото из открытых источников

На востоке Москвы продолжается строительство новой станции «Карачарово» Горьковского направления Московской железной дороги и двойной станции метро «Нижегородская улица», объединяющей в одном станционном комплексе станции сразу двух линий — Большой кольцевой и Кожуховской. Новые станции будут иметь пересадку на станцию «Нижегородская» Московского центрального кольца, образуя один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов столицы.

  •  © Фото из открытых источников

1. Строительство камер съездов за станцией «Нижегородская улица» и станции «Карачарово», март:

  •  © Фото из открытых источников

2. Строительство железнодорожной станции «Карачарово» (вид в сторону центра), май 2018 года:

  •  © Фото из открытых источников

3. 4. Строительство станции «Карачарово» (вид в сторону МКАД), март и май этого года:

  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников

5. Строительство станции метро «Нижегородская улица» идёт методом «Top Down» («Сверху вниз»):

  •  © Фото из открытых источников

6. Первый уровень станции метро «Нижегородская улица»:

  •  © Фото из открытых источников

7. После завершения строительства станция «Нижегородская улица» будет такой:

  •  © Фото из открытых источников

8. На станции будет 2 платформы и 4 пути — в центре будут пути Кожуховской линии метро, а по бокам Большой кольцевой линии метро:

  •  © Фото из открытых источников

Фото Александра Попова (russos), gen-shtab.livejournal.com и andrey72 с сайта nashtransport.ru

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Москва, метро, Большая кольцевая линия, Кожуховская линия
  • Нет аватара igor-208
    16.05.1811:20:21

    Без комментариев!!!    

    #1036218
    • A_SEVER A_SEVER
      16.05.1815:22:37

      Без комментариев!!!

      Станцию «Карачарово» планируют открыть осенью этого года, а «Нижегородская улица» примет первых пассажиров в конце 2019 или в первой половине 2020 года.

      #1036286
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