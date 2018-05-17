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Детские сады и школы

Детский сад для 110 дошколят с бассейном открыт на Курильских островах

  •  © sakhalin.gov.ru

Церемония открытия дошкольного учреждения, получившего имя «Островок», состоялась в селе Малокурильское острова Шикотан. Новый детский сад с бассейном рассчитан на 110 мест. Двухэтажное здание построено в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Курильских островов на 2016-2025 годы. Общая площадь всех помещений — более 3 тысяч квадратных метров. С вводом нового детского сада на Шикотане полностью ликвидирована очередь в дошкольные учреждения, которая составляла более 90 человек.

В детском саду созданы все условия для физического, умственного и эстетического развития ребят. Помимо бассейна имеются прекрасные музыкальный и спортивные залы, современные игровые площадки, интерактивные доски, медицинский кабинет и пищеблок. В садике будут открыты 6 групп, 2 из них — раннего развития для детей от полутора лет. Работу получат 40 специалистов, в том числе 18 педагогов.

  •  © sakhalin.gov.ru

Впервые для Шикотана дошкольное учреждение получило бассейн. Учить детей плаванию в теплой воде с температурой 29 градусов и открывающимися живописными видами на бухту Малокурильскую будет штатный инструктор по физической культуре.

  •  © sakhalin.gov.ru

Замечательная детская площадка на улице, имеющая безопасное резиновое покрытие и закрытая от ветра. Дети уже оценили ее по достоинству — с горок и тренажеров их невозможно увести.

  •  © sakhalin.gov.ru

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Сахалинская область, детский сад
  • Нет аватара Ветер
    17.05.1811:11:53

    будет цивилизация на Курилах — будут приезжать люди жить…

    #1036516
  • ТМ ТМ ТМ ТМ
    17.05.1813:19:56

    В пределах забора все вроде бы красиво, а все что за ним — разруха и тоска.

    #1036569
    • Нет аватара zlaya.matreshka
      17.05.1814:16:03

      А где за забором видна разруха? Или опять по принципу либерала — пукнуть и убежать

      #1036584
      • ТМ ТМ ТМ ТМ
        17.05.1814:25:40

        Ну если грунтовка вместо дороги — это признак благоустроенности, то тогда ладно. У каждого свои представления о том, как должны выглядеть населенные пункты для полноценной жизни людей. Какой смысл спорить, для свиньи и свинарник дом.

        #1036591
  • CastedAway CastedAway
    17.05.1813:54:12

    Люди на этом сайте с удовольствием и жаром обсуждают военные новинки, самолёты, танки, корабли и ракеты и я в том числе.

    А вот под новостями о новых школах, детских садиках, комментариев мало. А ведь на самом деле, вся наша военная мощь, армия, флот нужна именно для того чтобы мы могли спокойно строить вот такие чудесные комплексы для наших детей, для того чтобы у них было все хорошо, чтобы они росли и радовались жизни. Чтобы молодежь смотрела на жизнь с уверенностью и создавала крепкие семьи.

    Понимаю что один, это капля в море, но всё равно — сегодня у малышей праздник.

    И мне очень радостно за них и за всех кто вложил свой труд в его создание.

    Удачи малышам и воспитателям и конечно же здоровья!

    #1036578
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