Детский сад для 110 дошколят с бассейном открыт на Курильских островах

Церемония открытия дошкольного учреждения, получившего имя «Островок», состоялась в селе Малокурильское острова Шикотан. Новый детский сад с бассейном рассчитан на 110 мест. Двухэтажное здание построено в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Курильских островов на 2016-2025 годы. Общая площадь всех помещений — более 3 тысяч квадратных метров. С вводом нового детского сада на Шикотане полностью ликвидирована очередь в дошкольные учреждения, которая составляла более 90 человек.

В детском саду созданы все условия для физического, умственного и эстетического развития ребят. Помимо бассейна имеются прекрасные музыкальный и спортивные залы, современные игровые площадки, интерактивные доски, медицинский кабинет и пищеблок. В садике будут открыты 6 групп, 2 из них — раннего развития для детей от полутора лет. Работу получат 40 специалистов, в том числе 18 педагогов.

Впервые для Шикотана дошкольное учреждение получило бассейн. Учить детей плаванию в теплой воде с температурой 29 градусов и открывающимися живописными видами на бухту Малокурильскую будет штатный инструктор по физической культуре.

Замечательная детская площадка на улице, имеющая безопасное резиновое покрытие и закрытая от ветра. Дети уже оценили ее по достоинству — с горок и тренажеров их невозможно увести.