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Судостроение и судоходство

Морской танкер «Академик Пашин» вышел на ходовые испытания

Сегодня морской танкер «Академик Пашин» проекта 23130 покинул акваторию Невского судостроительно-судоремонтного завода и вышел в Ладожское озеро на ходовые испытания.

Танкер был заложен в Шлиссельбурге 26 апреля 2014 года и спущен на воду 26 мая 2016 года.

Технические характеристики:

Водоизмещение полное: 12000 т. (по другим данным — 14000 т.)

Дедвейт: 9000 т.

Главные размерения: длина — 130 м, ширина — 21 м, осадка — 7 м.

Максимальная скорость хода: 16 узлов

Дальность плавания: 8000 миль

Автономность: 60 суток

Экипаж: 24 человека

Способен перевозить 3000 т мазута, 2500 т дизтоплива, 500 т авиационного керосина, 150 т смазочного масла, 1000 т пресной воды, по 100 т продовольствия и запчастей, а также обеспечить передачу сухих и жидких грузов на 2 судна одновременно траверзным и кильватерным способом.

После завершения испытаний танкер «Академик Пашин» будет передан Северному флоту.

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Ленинградская область, Шлиссельбург, Невский судостроительно-судоремонтный завод, НССЗ, танкер, 23130, Академик Пашин
  • Михаил Зубков Михаил Зубков
    17.05.1818:42:15

    Это за него авансом 3 млрд Минобороны заплатило? Не дороговат ли получился?

    #1036701
    • A_SEVER A_SEVER
      17.05.1818:58:32

      за него авансом
      МО авансом выплачивает заводу полную стоимость танкера? Вы шутите?    
      Не дороговат ли получился?
      Танкер в 3 раза дороже «Грачонка».

      #1036710
      • Михаил Зубков Михаил Зубков
        17.05.1822:01:06

        Не шучу. Пару лет назад, накануне смены главкома нашего флота, прошел такой контракт именно с этими верфями — в Портньюс была инфа об этом. Проверьте сами. Меня тоже изумила и сумма, и что авансом. Можно еще проверить по отчетам Счетной палаты — там на полтриллиона странных платежей с нарушениями накопали. На слезы Голиковой, которую теперь Медведев в правительстве сможет доесть. Если Путин позволит. Но де-юре — одним росчерком.

        #1036798
  • A_SEVER A_SEVER
    17.05.1821:13:33

    Пока так — за танкером пришли буксиры:

    •  © Фото из открытых источников

    #1036776
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