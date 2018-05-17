Морской танкер «Академик Пашин» вышел на ходовые испытания

Сегодня морской танкер «Академик Пашин» проекта 23130 покинул акваторию Невского судостроительно-судоремонтного завода и вышел в Ладожское озеро на ходовые испытания.

Танкер был заложен в Шлиссельбурге 26 апреля 2014 года и спущен на воду 26 мая 2016 года.

Технические характеристики:

Водоизмещение полное: 12000 т. (по другим данным — 14000 т.)

Дедвейт: 9000 т.

Главные размерения: длина — 130 м, ширина — 21 м, осадка — 7 м.

Максимальная скорость хода: 16 узлов

Дальность плавания: 8000 миль

Автономность: 60 суток

Экипаж: 24 человека

Способен перевозить 3000 т мазута, 2500 т дизтоплива, 500 т авиационного керосина, 150 т смазочного масла, 1000 т пресной воды, по 100 т продовольствия и запчастей, а также обеспечить передачу сухих и жидких грузов на 2 судна одновременно траверзным и кильватерным способом.

После завершения испытаний танкер «Академик Пашин» будет передан Северному флоту.