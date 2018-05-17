Предприятие по переработке песка для стекольной промышленности открыто во Владимирской области

Состоялось открытие перерабатывающего комбината в посёлке Великодворский Гусь-Хрустального района, который стал первым во Владимирской области предприятием по добыче и обогащению высококачественных кварцевых песков. Сейчас на предприятии трудятся 60 сотрудников. В перспективе численность персонала увеличат до 90 человек. Производственные мощности комбината составляют 500 тыс. тонн кварцевых песков в год. Это почти 20% от общего российского производства.

Общий объём вложений в проект составил 2,1 млрд рублей. Инвестором выступила немецкая компания «Кварцверке», которая является ведущим европейским производителем минерального сырья. Она более 125 лет связывает сырьевые месторождения с эффективными технологиями обогащения.

Появление в 33-м регионе специализированного предприятия, совмещающего в себе добычу и производство высококачественного кварцевого песка, — это большое событие для стекольной отрасли Владимирской области, которая является центром производства стекла уже несколько веков. Как известно, 70 процентов объёма сырья для производства стекла составляет именно кварцевый песок определённых параметров. Открытие нового комбината позволит отказаться от импортного сырья, которое поставляется для стеклоделов Гусь-Хрустального. Местное сырьё будет дешевле на 15-20 процентов.