Строительство опытовых судов «Ладога» и «Ильмень»
Опытовые суда «Ладога» и «Ильмень» проекта 11982 строятся на новой производственной площадке ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» для Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны Российской Федерации.
Заводской № 150 — заложено
Заводской № 151 — заложено
Справа видно океанографическое исследовательское судно «Академик Агеев» проекта 16450.
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 1120 т.
Главные размерения: длина — 63.8 м, ширина — 10.8 м, осадка — 3.8 м.
Максимальная скорость хода: 13 узлов
Дальность плавания: 1000 миль.
Экипаж — 16 человек и 20 членов экспедиции
Судно может нести подводные аппараты различного типа.
Фото Gogs с сайта forums.airbase.ru
17.05.1820:05:06
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17.05.1821:23:32
17.05.1821:28:29
17.05.1820:37:23
17.05.1820:49:39 Модернизированное судно смотрится более гармонично.