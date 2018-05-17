Добавить статью
Фотофакты

Строительство опытовых судов «Ладога» и «Ильмень»

  •  © Фото с сайта forums.airbase.ru

Опытовые суда «Ладога» и «Ильмень» проекта 11982 строятся на новой производственной площадке ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» для Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны Российской Федерации.

  •  © Фото с сайта forums.airbase.ru

Заводской № 150 — заложено 12.09.14 — спущено 29.07.2016 — «Ладога» (для БФ)

Заводской № 151 — заложено 04.12.14 — спущено 05.12.2017 — «Ильмень» (для ЧФ)

Справа видно океанографическое исследовательское судно «Академик Агеев» проекта 16450.

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 1120 т.

Главные размерения: длина — 63.8 м, ширина — 10.8 м, осадка — 3.8 м.

Максимальная скорость хода: 13 узлов

Дальность плавания: 1000 миль.

Экипаж — 16 человек и 20 членов экспедиции

Судно может нести подводные аппараты различного типа.

Фото Gogs с сайта forums.airbase.ru

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

Ленинградская область, Пелла, опытовое судно, 11982, Ильмень, Ладога
  • A_SEVER A_SEVER
    17.05.1820:05:06

    Красавица «Ладога» в апреле и мае:

    •  © Фото с сайта forums.airbase.ru
    •  © Фото с сайта forums.airbase.ru

    Для сравнения «Селигер» — головное судно проекта 11982:

    •  © Фото из открытых источников

    #1036731
    • диегоамиго диегоамиго
      17.05.1820:56:00

      Простите A_SEVER, но в публикации sdelanounas.ru/blogs/107185/ об отправке «Ураган» вроде бы мачта «Ильмень» белая. Как же так?

      P. S. «Агеев» я так полагаю можно смело вычеркивать из списка возможно сданных в этом году?!

      #1036761
      • A_SEVER A_SEVER
        17.05.1821:06:55

        вроде бы мачта «Ильмень» белая
        Это солнышко отражается!    
        •  © Фото из открытых источников
        Кстати, у «Ладоги» мачта сперва была белая, а потом её перекрасили:
        •  © Фото автора (A_SEVER)
        можно смело вычеркивать из списка возможно сданных в этом году?
        И вписывать в список сданных в 2020 году. Но это не точно.    

        Отредактировано: A_SEVER~21:26 17.05.18
        #1036769
  • Нет аватара alex_uns
    17.05.1820:37:23

    Ну, а чего)) морской дизайн вполне, вполне зачётный))

    #1036749
    • A_SEVER A_SEVER
      17.05.1820:49:39

      морской дизайн вполне
      Модернизированное судно смотрится более гармонично.    

      #1036758
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,