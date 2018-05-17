Строительство опытовых судов «Ладога» и «Ильмень»

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Опытовые суда «Ладога» и «Ильмень» проекта 11982 строятся на новой производственной площадке ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» для Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны Российской Федерации.





© Фото с сайта forums.airbase.ru

Заводской № 150 — заложено 12.09.14 — спущено 29.07.2016 — «Ладога» (для БФ)

Заводской № 151 — заложено 04.12.14 — спущено 05.12.2017 — «Ильмень» (для ЧФ)

Справа видно океанографическое исследовательское судно «Академик Агеев» проекта 16450.

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 1120 т.

Главные размерения: длина — 63.8 м, ширина — 10.8 м, осадка — 3.8 м.

Максимальная скорость хода: 13 узлов

Дальность плавания: 1000 миль.

Экипаж — 16 человек и 20 членов экспедиции

Судно может нести подводные аппараты различного типа.

Фото Gogs с сайта forums.airbase.ru