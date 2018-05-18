Обзор аэропортов, построенных в России в 2010-е

В 2010-е годы несколько городов России получили, наконец, новые аэропорты. И если приуроченные к саммиту АТЭС и Олимпиаде-2014 аэровокзалы во Владивостоке и Сочи были разминкой, то открывавшиеся с 2015-го комплексы в Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Перми, Саранске и Симферополе стали заметным явлением в отечественной архитектуре и строительстве. Посмотрим, как они выглядят.



Симферополь

© icdn.lenta.ru

1. Симферополь. Новый терминал многократно перегруженных воздушных ворот Крыма, открытый в апреле 2018 года.



Симферополь

© icdn.lenta.ru

Внешний образ, очень эффектный, авторства южнокорейского SAMOO, интерьеры — московское бюро UNK.



Симферополь

© icdn.lenta.ru

«Комплекс во многом — демонстрация новых архитектурных и строительных технологий, в противовес „культуре самостроев“ морского побережья. Изогнутый параметрический фасад, покрытый специальным климатическим стеклом (такое же у нас только в Сочи), а внутри большие высокие пространства с озеленением», — рассказывает историк архитектуры Николай Васильев.



Симферополь

© icdn.lenta.ru

Общая площадь нового аэровокзального комплекса в Крыму превышает 78 тысяч квадратных метров, он рассчитан на обслуживание 7-10 миллионов пассажиров в год. Терминал построили за 22 месяца.



Пермь

© icdn.lenta.ru

2. А это аэропорт Большое Савино в Перми. Новый терминал старой столицы Урала уступает масштабами екатеринбургскому, но по местным меркам это очень нерядовое здание.



Пермь

© icdn.lenta.ru

Сооружение цвета позолоченной деревянной скульптуры возведено по проекту московского бюро Асадова. Силуэт терминала напоминает парящее крыло.



Пермь

© icdn.lenta.ru

Над интерьерам аэропорта трудились архитекторы бюро UNK. «Внутри несколько отсылок к богатейшей пермской палеонтологии и достаточно скромное, но вполне технологичное решение всех задач», — указывает Николай Васильев.



Пермь

© icdn.lenta.ru

Аэропорт начали строить в октябре 2015-го. Два года спустя, 30 ноября 2017-го, новый комплекс обслужил первых пассажиров.

3. На фото — интерьеры старого аэропорта в Ростове-на-Дону. «Советский аэровокзал здесь был одним из самых эффектных по архитектуре (индивидуальный проект 1970-х), но за полвека город уже добрался многоэтажной застройкой до летного поля», — поясняет Васильев.

Современный комплекс построили далеко за городом, рядом с федеральной трассой. Аэровокзал возводили ударными темпами и открыли в самом конце 2017 года. Британское бюро Twelve Architects ответственно за общую форму крыши — набегающую волну, и интерьерные решения залов регистрации и вылета. Nefa и VOX из Москвы — за VIP-залы, Wowhaus — за благоустройство.

«Новый аэровокзал показывает возросшие амбиции Юга России — четыре архитектурных бюро, футуристичные формы и проектная нагрузка в пять миллионов пассажиров в год», — отмечает Николай Васильев.



Екатеринбург

© icdn.lenta.ru

4. Екатеринбургский аэропорт Кольцово — первый архитектурно выделяющийся современный аэровокзал в России вне Москвы и Санкт-Петербурга. Крупный хаб: летающие отсюда «Уральские авиалинии» сейчас доросли до третьего после «Аэрофлота» и S7 пассажиропотока в стране.



Екатеринбург

© icdn.lenta.ru

Современный терминал (здание 1960-х не сохранилось, а типовое здание сталинского времени используется как отдельный терминал для особо важных гостей) был спроектирован и построен в середине 2000-х местным екатеринбургским архитектором Евгением Трубецковым.

В середине 2010-х было реконструировано правое крыло аэропорта — сейчас его используют для внутренних рейсов. Внутри архитектор Борис Воскобойников (VOX Architects) сделал новый интерьер залов регистрации, вылета и повышенной комфортности. Он добавил к строгости серого металла первоначального проекта яркий цветной стемалит и косые ломанные линии выгородок магазинов и кафе.



Самара

© icdn.lenta.ru

5. В Самаре в дополнение к терминалу 1970-х аэропорта Курумоч (примеру так называемого советского космического модернизма) появилось совершенно новое здание, также построенное в космическом и немного ретро-футуристичном стиле. Терминал возвели всего за полтора года и открыли в начале 2015-го.



Самара

© icdn.lenta.ru

Проектное решение обновленного Курумоча подготовило британское бюро Hin Tan, а интерьер — российская студия Nefa Architects. Все здание накрывает крытое алюминием «крыло».



Самара

© icdn.lenta.ru

Внутри пассажиров встречают интерьером в светлых тонах, круглыми лампами подсветки и зенитными фонарями. VIP-зал уставлен мебелью в стиле 1960-х, когда все были влюблены в космос и его исследователей.



Самара

© icdn.lenta.ru

В 2015-м комплекс получил престижную международную награду по архитектуре.



Нижний Новгород

© icdn.lenta.ru

6. Стригино, Нижний Новгород. «Вокруг аэровокзальной площади сохранилась вся история архитектуры аэровокзалов больше чем за полвека, — рассказывает Николай Васильев. — Послевоенный ампирный домик с колоннами, типовой проект эпохи оттепели, первый международный терминал в стиле „поволжского постмодернизма“ из 1990-х и наконец новый, открытый весной 2016-го».



Нижний Новгород

© icdn.lenta.ru

Обновленное Стригино — также совместная работа британцев Hin Tan и россиян Nefa, но здесь у аэропорта совсем не такой облик, как в Самаре.



Нижний Новгород

© icdn.lenta.ru

Белый цвет, рубленые формы и сплошные фасады-витрины. Внутри чуть теснее, но и пассажирская нагрузка в Нижнем Новгороде гораздо меньше.

*Материалы предоставлены организаторами круглого стола «Новые аэропорты России», который состоится 19 мая с 15:00 до 18:00 в рамках выставки «АрхМосква»: издательством TATLIN, проектом «Приметы городов» и коммуникационным агентством «Правила Общения».