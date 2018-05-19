Где делают сердце КАМАЗов
Двигатель — это одна из самых важных составляющих автомобиля, скажу больше, это его сердце. Без него нет движения, а если его нет, то тогда такой автомобиль и не нужен. Исходя из этого, каждый автомобильный завод этому направлению уделяет особое внимание. Поэтому в нашем путешествии по стране КАМАЗ такое производство мы точно не могли обойти стороной, вот и зашли к ним на огонёк.
После того, как в мае 1974 года в экспериментальном цехе управления главного конструктора «КАМАЗа» был собран первый двигатель, а с 4 декабря 1975 года наше моторостроение окончательно перешло на новый уровень, ведь был собран новый дизельный двигатель КАМАЗ 740, и началась славная история этого предприятия. Тогда первые двигатели здесь собирались вручную. Все детали и узлы перемещались по территории цеха без использования современных технологий. Да, постепенно жизнь налаживалась, а тут на тебе большое горе. 14 апреля 1993 года на заводе двигателей произошёл сильный пожар, охвативший в считанные минуты всё предприятие. Огонь почти полностью уничтожил не только сам производственный корпус, но и сложнейшее технологическое оборудование. Но это не сломило камазовцев, взяли себя в руки и всё восстановили, уже в декабре 1993 года завод двигателей возобновил выпуск продукции. А сейчас он ещё краше и мощнее.
2.Сегодня Завод Двигателей КАМАЗ — это крупнейшее предприятие, обладающее полным технологическим циклом производства дизельных и газовых двигателей, силовых агрегатов многоцелевого назначения, а также сцеплений, коробок передач и запасных частей к ним.
3.По сути, этот очень мощный производственный комплекс, который насчитывает более 8 000 единиц различного оборудования. Это современные и высокоточные станки и линии Emag, Liebherr, Reshauer, Boehringеr, Mitsubishi. Всё это дополняется своим сварочным, металлорежущим, сборочным и другим оборудованием.
4.5.Современные двигатели КАМАЗ по своим технико-экономическим показателям соответствуют двигателям ведущих мировых производителей и имеют лучшие массогабаритные параметры. Под маркой КАМАЗ выпускается широкая линейка дизельных и газовых двигателей: V-образные 8 цилиндровые дизельные двигатели объемом 11,76 л, мощностью 200-500 л.с. и V-образные 8 цилиндровые газовые двигатели объемом 11,76 л, мощностью 260-400 л.с., а также Промышленные V-образные 8 цилиндровые двигатели КАМАЗ для изготовления дизель- генераторных и газопоршневых станций. Кроме этого, активно начали осваивать выпуск новых моторов Р6.
6.7.8. А вот и уже знакомые нам блоки цилиндров, которые были отлиты на Литейном заводе КАМАЗа. Совсем скоро их заполнят коленчатыми и распределительными валами, а также другой начинкой, и постепенно двигатель обретёт свои конечные очертания.9. А вот и главный сборочный конвейер.10.На заводе несколько сборочных линий, тут собирают, как классические V-образные «восьмёрки», так и совсем недавно начали собирать новый мотор Р6.
11.12.13. Каждую смену здесь собирают порядка 240 двигателей.14.А вот и новая Линия по обработке головки блока цилиндра Р6. Она состоит из шести обрабатывающих центров, двух моечных машин, двух роботизированных комплексов по запрессовке сёдел, направляющих втулок, заглушек и других комплектующих, а также двух станций испытания на герметичность.
15.16.Сам процесс изготовления деталей на новой линии следующий. Отливка, пришедшая с литейного завода, попадает в маркиратор. Здесь ей присваивается индивидуальный номер и QR-код, они считываются сканером и заносятся в компьютер. Затем обрабатывается базовая плоскость и сверлятся отверстия, которые будут использоваться для базировки на следующих операциях. После механической обработки деталь по конвейеру попадает на станцию запрессовки сёдел и направляющих втулок, которые охлаждаются в азоте. Перед этим она проходит через промывочную и моечную камеры, специальный охлаждающий тоннель. Потом деталь отправляется на чистовую обработку и финишную мойку, далее на станцию запрессовки заглушек, после чего проходит проверку на герметичность. Далее всё это отправляется на конвейер окончательной сборки двигателей Р6.
17.Общий вид на линию комплексной сборки двигателей КАМАЗ Р6. Скорость транспортной ленты этого нового конвейера сейчас составляет 4 метра в минуту. На первом этапе производства камазовцы планируется выпускать 12 тысяч новых моторов в год, при этом время сборки каждого мотора составляет чуть больше 14 минут. В перспективе, когда по плану они станут выпускать до 30 тысяч штук в год, новые моторы станут выходить быстрее, каждые пять минут.
Проект, который получил название «Тибет», стартовал в 2014 году: «КАМАЗ» и Liebherr тогда подписали договор на разработку нового семейства рядных шестицилиндровых двигателей мощностью от 400 до 700 лошадиных сил класса «Евро-5» и, в перспективе, «Евро-6». За три года на заводе двигателей были построены площадки и смонтировано основное оборудование для производства блоков и головок цилиндров, также были смонтированы линии сборки двигателей, окраски силовых агрегатов Р6. В декабре прошлого года была обработана первая деталь нового двигателя и на линию сборки заложены первые двигатели КАМАЗ 910.10. И вот постепенно начинается производство.
19. А вот так в сборе и выглядит новый дизельный двигатель КАМАЗ Р6 рабочим объёмом 12 л.20.21.22.23. На этом участке моторы сливаются в объятиях с коробками передач.24.25. Каждые 160 секунд с этого конвейера сходит новый агрегат.26. Вот, собственно, и всё, наш мотор готов к труду и обороне. Эй, извозчик, вези меня к машине…27. Большое спасибо всей пресс-службе ПАО «КАМАЗ» за организацию такой интересной и познавательной поездки! Продолжение следует…
- Великоросс
- 19.05.201816:09
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