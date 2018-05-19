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Производство

Где делают сердце КАМАЗов

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Двигатель — это одна из самых важных составляющих автомобиля, скажу больше, это его сердце. Без него нет движения, а если его нет, то тогда такой автомобиль и не нужен. Исходя из этого, каждый автомобильный завод этому направлению уделяет особое внимание. Поэтому в нашем путешествии по стране КАМАЗ такое производство мы точно не могли обойти стороной, вот и зашли к ним на огонёк.

После того, как в мае 1974 года в экспериментальном цехе управления главного конструктора «КАМАЗа» был собран первый двигатель, а с 4 декабря 1975 года наше моторостроение окончательно перешло на новый уровень, ведь был собран новый дизельный двигатель КАМАЗ 740, и началась славная история этого предприятия. Тогда первые двигатели здесь собирались вручную. Все детали и узлы перемещались по территории цеха без использования современных технологий. Да, постепенно жизнь налаживалась, а тут на тебе большое горе. 14 апреля 1993 года на заводе двигателей произошёл сильный пожар, охвативший в считанные минуты всё предприятие. Огонь почти полностью уничтожил не только сам производственный корпус, но и сложнейшее технологическое оборудование. Но это не сломило камазовцев, взяли себя в руки и всё восстановили, уже в декабре 1993 года завод двигателей возобновил выпуск продукции. А сейчас он ещё краше и мощнее.

2.

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  •  © farm1.staticflickr.com
Сегодня Завод Двигателей КАМАЗ — это крупнейшее предприятие, обладающее полным технологическим циклом производства дизельных и газовых двигателей, силовых агрегатов многоцелевого назначения, а также сцеплений, коробок передач и запасных частей к ним.

3.

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По сути, этот очень мощный производственный комплекс, который насчитывает более 8 000 единиц различного оборудования. Это современные и высокоточные станки и линии Emag, Liebherr, Reshauer, Boehringеr, Mitsubishi. Всё это дополняется своим сварочным, металлорежущим, сборочным и другим оборудованием.

4.

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Современные двигатели КАМАЗ по своим технико-экономическим показателям соответствуют двигателям ведущих мировых производителей и имеют лучшие массогабаритные параметры. Под маркой КАМАЗ выпускается широкая линейка дизельных и газовых двигателей: V-образные 8 цилиндровые дизельные двигатели объемом 11,76 л, мощностью 200-500 л.с. и V-образные 8 цилиндровые газовые двигатели объемом 11,76 л, мощностью 260-400 л.с., а также Промышленные V-образные 8 цилиндровые двигатели КАМАЗ для изготовления дизель- генераторных и газопоршневых станций. Кроме этого, активно начали осваивать выпуск новых моторов Р6.

6.

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8. А вот и уже знакомые нам блоки цилиндров, которые были отлиты на Литейном заводе КАМАЗа. Совсем скоро их заполнят коленчатыми и распределительными валами, а также другой начинкой, и постепенно двигатель обретёт свои конечные очертания.
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  • IMG_546933
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9. А вот и главный сборочный конвейер.
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На заводе несколько сборочных линий, тут собирают, как классические V-образные «восьмёрки», так и совсем недавно начали собирать новый мотор Р6.

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12.
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13. Каждую смену здесь собирают порядка 240 двигателей.
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А вот и новая Линия по обработке головки блока цилиндра Р6. Она состоит из шести обрабатывающих центров, двух моечных машин, двух роботизированных комплексов по запрессовке сёдел, направляющих втулок, заглушек и других комплектующих, а также двух станций испытания на герметичность.

15.

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  •  © farm1.staticflickr.com
Сам процесс изготовления деталей на новой линии следующий. Отливка, пришедшая с литейного завода, попадает в маркиратор. Здесь ей присваивается индивидуальный номер и QR-код, они считываются сканером и заносятся в компьютер. Затем обрабатывается базовая плоскость и сверлятся отверстия, которые будут использоваться для базировки на следующих операциях. После механической обработки деталь по конвейеру попадает на станцию запрессовки сёдел и направляющих втулок, которые охлаждаются в азоте. Перед этим она проходит через промывочную и моечную камеры, специальный охлаждающий тоннель. Потом деталь отправляется на чистовую обработку и финишную мойку, далее на станцию запрессовки заглушек, после чего проходит проверку на герметичность. Далее всё это отправляется на конвейер окончательной сборки двигателей Р6.

17.

  • IMG_542733
  • IMG_542733
  •  © farm1.staticflickr.com
Общий вид на линию комплексной сборки двигателей КАМАЗ Р6. Скорость транспортной ленты этого нового конвейера сейчас составляет 4 метра в минуту. На первом этапе производства камазовцы планируется выпускать 12 тысяч новых моторов в год, при этом время сборки каждого мотора составляет чуть больше 14 минут. В перспективе, когда по плану они станут выпускать до 30 тысяч штук в год, новые моторы станут выходить быстрее, каждые пять минут.

18.

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  • IMG_540233
  •  © farm1.staticflickr.com

Проект, который получил название «Тибет», стартовал в 2014 году: «КАМАЗ» и Liebherr тогда подписали договор на разработку нового семейства рядных шестицилиндровых двигателей мощностью от 400 до 700 лошадиных сил класса «Евро-5» и, в перспективе, «Евро-6». За три года на заводе двигателей были построены площадки и смонтировано основное оборудование для производства блоков и головок цилиндров, также были смонтированы линии сборки двигателей, окраски силовых агрегатов Р6. В декабре прошлого года была обработана первая деталь нового двигателя и на линию сборки заложены первые двигатели КАМАЗ 910.10. И вот постепенно начинается производство.

19. А вот так в сборе и выглядит новый дизельный двигатель КАМАЗ Р6 рабочим объёмом 12 л.

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  • IMG_542133
  •  © farm1.staticflickr.com
20.
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21.
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  •  © farm1.staticflickr.com
22.
  • IMG_522333
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  •  © farm1.staticflickr.com
23. На этом участке моторы сливаются в объятиях с коробками передач.
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  • IMG_525933
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24.
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  •  © farm1.staticflickr.com
25. Каждые 160 секунд с этого конвейера сходит новый агрегат.
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  •  © farm1.staticflickr.com
26. Вот, собственно, и всё, наш мотор готов к труду и обороне. Эй, извозчик, вези меня к машине…
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  • IMG_528333
  •  © farm1.staticflickr.com
27. Большое спасибо всей пресс-службе ПАО «КАМАЗ» за организацию такой интересной и познавательной поездки! Продолжение следует…
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  • IMG_525433
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https://zavodfoto.livejournal.com/6143232.html

КАМАЗ
  • Андрей Иванов Андрей Иванов
    19.05.1817:14:16

    Они же хотели в свое время сделать из своего V8 V6 для легких грузовиков!Видимо,с появлением Cummins они это дело отложили.Сейчас понятно что и смысла нет начинать,т.к. 740й Евро 6 точно не увидит,но из 910го же не будут лепить 8-литровую четверку?Кто владеет информацией?

    #1037386
    • Михаил Зубков Михаил Зубков
      19.05.1820:14:22

      А на 12 горшков нет у них дизеля? Для нашего ВМФ?

      #1037426
      • Андрей Иванов Андрей Иванов
        19.05.1820:30:42

        Нет.Хотя что мешает «удлинить» V8 путем добавления двух секций до V12,один черт знает!Получилось бы где 18 литров!Если не ошибаюсь,так же сделано у ЯМЗ да и вообще всех двигателей!

        #1037432
  • Нет аватара Инженер2015
    19.05.1820:22:33

    хороший репортаж, спасибо    

    #1037428
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