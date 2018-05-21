В России резко выросли объемы производства автомобилей

В первом квартале 2018 года сборка легковых моделей в стране увеличилась на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Росстата, за четыре месяца текущего года с конвейеров российских заводов сошли 510 тыс. машин, из которых 140 тыс. было собрано в апреле. В том же месяце 2017 года было собрано на 21,6% авто меньше.

Сразу два производителя в прошлом месяце запустили производство новинок: в Ижевске стартовал выпуск вседорожного седана Lada Vesta SW, а на петербургском заводе Nissan началась тестовая сборка рестайлингового X-Trail.

Вместе с тем, Volkswagen объявил о завершении производства Jetta текущего поколения — в скором времени ее сменит модель нового поколения, однако она будет поставляться в Россию из-за рубежа.