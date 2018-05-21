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Энергетика и ТЭК

В России резко выросли объемы производства автомобилей

  •  © st.vkonline.ru

В первом квартале 2018 года сборка легковых моделей в стране увеличилась на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Росстата, за четыре месяца текущего года с конвейеров российских заводов сошли 510 тыс. машин, из которых 140 тыс. было собрано в апреле. В том же месяце 2017 года было собрано на 21,6% авто меньше.

Сразу два производителя в прошлом месяце запустили производство новинок: в Ижевске стартовал выпуск вседорожного седана Lada Vesta SW, а на петербургском заводе Nissan началась тестовая сборка рестайлингового X-Trail.

Вместе с тем, Volkswagen объявил о завершении производства Jetta текущего поколения — в скором времени ее сменит модель нового поколения, однако она будет поставляться в Россию из-за рубежа.

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https://autorambler.ru/novosti/v-rossii-rezko-vyrosli-obemy-vypuska-avtomobilei-21-05-2018.htm

Производство, автомобилестроение, статистика
  • Вова-Н Вова-Н
    21.05.1814:52:40

    за четыре месяца текущего года с конвейеров российских заводов сошли 510 тыс. машин

    Как-то скромно, я думал больше цифирка будет. Экстраполируя получается, что за год будет 1 530 тыс.

    Но самое главное, что бы рост был у АвтоВАЗа (ВАЗ и ИЖ-Авто) и УАЗа, именно эти производители действительно отечественные.

    Кстати очень многие были недовольны введением заградительных пошлин на новые и подержаные иностранные авто, а результат на лицо — почти все крупные автобренды обзавелись прозводством в России.

    У пусть на Украине радуются, что у них начали на полгода раньше продавать новый Камри японской сборки, зато у нас нынче его стали продавать питерской сборки!

    ПыСы

    Интересно каким редискам не нравится эта новость? Сейчас 21 плюса и 3 минуса. Вот эти 3 минуса, я так понимаю это враги российского отечества и какого лешего им надо на этом сайте?

    Отредактировано: Вова-Н~14:55 21.05.18
    #1037889
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