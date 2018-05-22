На Окской судоверфи спустили на воду вторую мелкосидящую нефтеналивную баржу «Белмакс 2»

22 мая 2018 года на заводе «Окская судоверфь» (Нижегородская область) спущена на воду вторая в серии мелкосидящая «двухкорпусная» несамоходная нефтеналивная баржа «Белмакс 2». проекта ROB20 дедвейтом 6000 тонн класса «О» типа «Новая Бельская» (строительный номер 4102).

Характеристики баржи — 6000 тонн груза (осадка 2,75 м) при массе порожнем 880 тонн вполне позволяют причислить проект к ряду уникальных.

Серия из десяти судов строится по лизингу для судоходной компании «Пола Райз» (Санкт-Петербург), заказчиком (лизингодателем) выступает «Государственная транспортная лизинговая компания».

Проект ROB20 разработан Морским Инженерным Бюро.

Контракт на строительство барж с эксплуатационными осадками от 1,20 до 2,75 м был заключен 31 октября 2017 года.

При проектировании корпуса проекта ROB20 габаритными размерами (длина х ширина х высота борта) 118 м х 22,6 м х 3,0 м широко применялись расчетные методы, что позволило «скомпенсировать» появление дополнительных второго дна и второго борта, поэтому обеспечена грузоподъёмность до 6000 тонн при осадке 2,75 м. Это безусловно рекорд для судов внутреннего плавания.

При осадке 2,20 м — 4590 тонн, 1,80 м — 3560 тонн.