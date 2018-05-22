На Окской судоверфи спустили на воду вторую мелкосидящую нефтеналивную баржу «Белмакс 2»
Характеристики баржи — 6000 тонн груза (осадка 2,75 м) при массе порожнем 880 тонн вполне позволяют причислить проект к ряду уникальных.
Серия из десяти судов строится по лизингу для судоходной компании «Пола Райз» (Санкт-Петербург), заказчиком (лизингодателем) выступает «Государственная транспортная лизинговая компания».
Проект ROB20 разработан Морским Инженерным Бюро.
Контракт на строительство барж с эксплуатационными осадками от 1,20 до 2,75 м был заключен 31 октября 2017 года.
При проектировании корпуса проекта ROB20 габаритными размерами (длина х ширина х высота борта) 118 м х 22,6 м х 3,0 м широко применялись расчетные методы, что позволило «скомпенсировать» появление дополнительных второго дна и второго борта, поэтому обеспечена грузоподъёмность до 6000 тонн при осадке 2,75 м. Это безусловно рекорд для судов внутреннего плавания.
При осадке 2,20 м — 4590 тонн, 1,80 м — 3560 тонн.
22.05.1822:54:10