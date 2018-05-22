Экспортные достижения России в I квартале 2018 г.

В I квартале 2018 г. российский экспорт продолжил расти высокими темпами. Его величина составила 103 млрд долл., что на 23% больше, чем год назад. Главным фактором роста стало повышение мировых цен на нефть, металлы и некоторые другие товары, однако и в количественном выражении поставки многих видов продукции показали хорошую динамику.

Предлагаю обзор интересных, с моей точки зрения, экспортных достижений. Отрасли и товары размещены в порядке убывания их стоимостной значимости.

Топливо

Хорошими темпами уже третий год растет экспорт угля. В I квартале 2018 г. он вырос на 10,3% или 4,4 млн т до 47,2 млн т — для начала года это рекорд.

Экспорт сжиженного природного газа вырос в 2,1 раза или на 2,31 млн т — до 4,39 млн т. Что интересно, из Тюменской области оформлено только 0,15 млн т в Великобританию и Нидерланды, а всё остальное прошло через Сахалин в страны Восточной Азии.

На 65% или 0,9 млн т до 2,28 млн т увеличился экспорт остаточных продуктов нефтепереработки, кроме мазута (кокса, битумов, смесей ароматических углеводородов и т. п. ). Это свидетельствует о росте масштабов вторичных процессов на российских НПЗ. К слову, США одного нефтяного кокса вывозят почти 40 млн т в год.

Металлы

На 19% или 28 тыс. т вырос экспорт рафинированной меди — до 176 тыс. т, что стало максимумом с начала 2000-х гг. Несмотря на нехватку собственного сырья и растущие объемы использования импорта (концентрат, штейн), российские производители доказывают свою конкурентоспособность на мировом рынке.

На 68% или 297 тыс. т вырос экспорт стальных труб — до 732 тыс. т. Это абсолютный рекорд! Главный локомотив — ТБД, к продолжающимся отгрузкам для «Северного потока — 2» в конце 2017 г. добавились поставки для «Турецкого потока».

На 23% или 85 тыс. т вырос экспорт легированного стального проката — до 460 тыс. т. Вполне приличный объем.

На 40% или 259 тыс. т вырос экспорт прямовосстановленного железа — до 909 тыс. т. Это новый абсолютный рекорд, достигнутый благодаря последовательному наращиванию мощностей по выпуску горячебрикетированного железа на Лебединском ГОКе. Россия теперь соперничает за 3-е место в мире по выпуску этой продукции, хотя 10 лет назад была только 7-й.

На 79% или 97 тыс. т вырос экспорт нелегированного листового проката с покрытиями — до 219 тыс. т. Таким образом наши металлурги стараются обходить ограничения ЕС и США на рядовой прокат, и этот процесс можно только приветствовать. Если горячекатаные лист и рулоны уходили из России по 564 долл./т, а холоднокатаные — по 620, то с покрытиями — по 823 долл./т.

На 25% или 13,5 тыс. т вырос экспорт стальной проволоки — до 67 тыс. т. Это не так уж и много, но динамика хорошая.

Химия

На 21% или 560 тыс. т вырос экспорт смешанных удобрений — до 3,29 млн т. Это абсолютный рекорд! Экспорт увеличивается четвертый год подряд.

На 65% или 408 тыс. т вырос экспорт аммиака — до 1040 тыс. т. Отчасти большой рост объясняется прошлогодней просадкой, однако квартальный показатель экспорта стал одним из самых больших в нынешнем десятилетии.

На 29% или 20,5 тыс. т вырос экспорт моющих средств (кроме мыла, его поставки тоже возросли, но оно в другой позиции) — до 91 тыс. т.

На 34% или 33 тыс. т вырос экспорт простых эфиров — до 129 тыс. т. Величина не такая уж и большая, однако в нефтехимии всё, что сложнее мономеров или метанола, радует особо.

На 46% или 5,8 тыс. т вырос экспорт пластмассовой тары и упаковки — до 18,5 тыс. т. Хорошая динамика уже четвертый год.

На 56% или 15,1 тыс. т вырос экспорт добавок для бетона и цемента — до 42,2 тыс. т. Высокие темпы здесь отмечаются уже шестой год подряд.

Машиностроение

В 3 раза или на 131 млн долл. вырос экспорт железнодорожной техники — до 198 млн долл. Грузовые вагоны прибавили 60 млн долл. или 1848 штук (до 3922 штук), вагоны метро — 56 млн долл. или 49 штук (год назад не было). Заметно подросли и тепловозы: +13 млн долл. или 5 штук (до 17 штук).

На 19% или 4,9 тыс. т вырос экспорт специфических автозапчастей — до 30,6 тыс. т. В деньгах рост скромнее, но тоже существенный: +8,2% или 9 млн долл. — до 120 млн долл.

В 2,3 раза или на 54 млн долл. вырос экспорт термического оборудования — до 97 млн долл. Второй год тон задают «атомные» поставки.

На 26% или 47 тыс. штук вырос экспорт телевизоров — до 227 тыс. штук.

На 35% или 19 млн долл. вырос экспорт запорной арматуры — до 73 млн долл. По весу рост на 23% - до 5,1 тыс. т.

На 31% или 15 млн долл. вырос экспорт подшипников и трансмиссионных механизмов — до 66 млн долл.

На 46% или 18 млн долл. вырос экспорт электрических преобразователей — до 58 млн долл.

В 1,5 раза или на 8 тыс. штук вырос экспорт автомобильных кузовов — до 14,9 тыс. штук на 44 млн долл.

В 4,4 раза вырос экспорт полноповоротных экскаваторов — до 40 млн долл. Это почти половина прошлогоднего показателя и больше, чем показатель целого 2014 г. Более чем 10-миллионная прибавка в экспорте частей горной и дорожно-строительной техники, скорее всего, тоже в основном с этой поставкой связана.

На 26% или 25 тыс. штук вырос экспорт бытовых холодильников — до 121 тыс. штук. А еще есть 15 тыс. штук морозильников, правда, необязательно бытовых.

В 6,7 раза вырос экспорт бензиновых двигателей — до 21 млн долл. Давно такого не было! Говорят, в этом году должен быть прорыв по автодвигателям — с учетом того, что главной страной назначения в I квартале стала Испания (40% поставок!), а в пятерку также вошли Польша, Чехия и Египет, охотно верится.

АПК

Экспорт зерна вырос на 51% или 4,23 млн т до 12,5 млн т — это абсолютный рекорд для первого квартала, при этом превышающий результат любого квартала в период до 2017 г. Основной вклад обеспечила пшеница, поставки которой выросли на 58% или 3,55 млн т — до 9,7 млн т. В 2,3 раза или на 0,56 млн т вырос экспорт ячменя — до 0,99 млн т.

На 21,5% или 234 тыс. т вырос экспорт разнообразных кормов — до 1326 тыс. т. В первую очередь, за счет свекловичного жома и остатков переработки зерна, а также соевого шрота, подсолнечного жмыха и шрота.

Значительно вырос экспорт нетрадиционных для нас растительных масел. Поставки соевого возросли на 26% или 32 тыс. т до 156 тыс. т, рапсового — на 38% или 22 тыс. т до 81 тыс. т. (для справки: вывоз подсолнечного масла существенно снизился)

На 27% или 9,9 тыс. т вырос экспорт шоколадных изделий — до 46,2 тыс. т. Для первого квартала с традиционно не очень высоким спросом это очень большой показатель.

Продолжает расти высокими темпами экспорт мяса и субпродуктов, хотя база теперь уже не столь низкая. В I квартале 2018 г. он вырос на 45% или 24 тыс. т до 78 тыс. т — это немного меньше, чем экспорт за весь 2014 г. Среди заметных статей появилась баранина — при объеме 2,5% от поставок мяса птицы по стоимости она соответствовала 1/7 от него.

Более чем в 2,3 раза или на 200 тыс. т вырос экспорт сои — до 349 тыс. т. Это абсолютный рекорд! В 2015 г. за весь год было немного больше.

На 31% или 7 тыс. т вырос экспорт рыбного филе — до 30 тыс. т. В нынешнем десятилетии это второй результат для отдельно взятого квартала. Правда, пока это лишь 1/13 от объема вывоза мороженой рыбы.

На 41% или 50 тыс. т вырос экспорт сахара — до 173 тыс. т. В 2,1 раза или на 97 тыс. т возросли поставки мелассы (патоки) — до 188 тыс. т.

В 2,6 раза или на 152 тыс. т вырос экспорт зернобобовых — до 249 тыс. т. Почти полностью за счет гороха, который в текущем сезоне резко подешевел — если год назад он вывозился почти по 300 долл./т, то теперь только по 200.

На 33% или 15,7 млн л вырос экспорт пива — до 63,6 млн л. Сломлена негативная тенденция, которая наблюдалась весь прошлый год.

На 17% или 7,7 млн л вырос экспорт безалкогольных напитков — до 53,6 млн л.

На 17,5% или 711 тонн вырос экспорт чая — до 4,8 тыс. т. На чае мы зарабатываем на 1/3 больше, чем на свинине, а какая разница в раскрученности!

На 30% или 8,8 млн л вырос экспорт этилового спирта — до 38,5 млн л. Как ни крути, это одна из разновидностей глубокой переработки сельхозпродукции.

На 37% или 10,2 тыс. т вырос экспорт обработанного зерна злаков — до 38 тыс. т.

На 27% или 1,3 тыс. т вырос экспорт яиц — до 5,9 тыс. т. В переводе на более привычную единицу измерения — примерно 80 млн штук.

ЛПК

Экспорт бумаги и картона, не считая газетной бумаги, вырос на 14% или 68 тыс. т — до 546 тыс. т. Для этой достаточно инерционной отрасли весьма высокий показатель. Минус по газетной бумаге небольшой (10 тыс. т), поэтому в целом тоже динамика очень хорошая. Изделия из бумаги и картона по весу прибавили 9,4% (+4 тыс. т), в основном за счет тары и упаковки.

На 6,8% или 42 тыс. куб. м вырос экспорт фанеры — до 654 тыс. куб. м. Это самый существенный прирост за последние почти два года. Кроме того, на 33% или 47 тыс. куб. м вырос экспорт шпона — до 190 тыс. куб. м. Это, конечно, полуфабрикат, но вполне приличная добавленная стоимость — в 2,5 раза дороже вывозимого круглого леса (его экспорт, кстати, снизился на 270 тыс. куб. м, что тоже можно считать плюсом).

Высокую динамику показал экспорт древесных плит. Древесно-стружечные прибавили 15% или 58 тыс. куб. м (до 441 тыс. куб. м), древесно-волокнистые — 29% или 8,1 млн кв. м (до 36,1 млн кв. м). Отличные показатели! При этом если по ДСП рост обеспечен поставками в СНГ, то по ДВП около половины дало дальнее зарубежье (Европа, Ближний Восток).

Прочее

На 24% по весу и 38% по стоимости вырос экспорт бриллиантов — до 57 тыс. карат (+11,2 тыс.) на 137 млн долл. (+38 млн). Слом действовавшей с 2012 г. тенденции снижения их экспорта обозначился еще в предыдущем квартале, будем надеяться, что рост тоже станет долгим!

На 25% или 9,9 тыс. т вырос экспорт мебели — до 49 тыс. т. В деньгах рост еще больше: +30% (до 84 млн долл.).

На 10,2% или 1,2 млн кв. м вырос экспорт полированного листового стекла — до 13,2 млн кв. м. Рост седьмой год подряд!

На 24% или 6,2 тыс. т вырос экспорт стекловолокна и продукции из него — до 32,2 тыс. т.

На 30% или 11,2 тыс. т вырос экспорт минеральных изоляционных материалов — до 48,4 тыс. т. рост идет уже пятый год подряд.

На 18% или 2,4 млн долл. вырос экспорт игрушек — до 15,6 млн долл. Стабильно набираем обороты с начала десятилетия.

На 20% или 3,5 млн кв. м вырос экспорт хлопчатобумажных тканей — до 21,3 млн кв. м. Казалось бы, отрасль еле живет, однако ж, вот — и экспортировать неплохо получается, экспортная квота порядка 10%. Причем не только в Белоруссию/Казахстан: в числе крупных покупателей, в частности, Сербия, Молдавия, Румыния, Венгрия и др. К слову, ткани из химволокон показали рост на 41% или 2,5 млн кв. м. Неожиданно!

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России.