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Видеоблог

Залповый пуск четырех ракет «Булава» с «Юрия Долгорукого» показали на видео

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/VUdIUdouLv0

Министерство обороны России опубликовало на своем YouTube-канале ролик, на котором показан залповый пуск четырех баллистических ракет «Булава» с атомного подводного крейсера «Юрий Долгорукий».

Помимо этого, в почти трехминутное видео попали процесс перехода субмарины в подводное положение, подготовка экипажа к стрельбам и полет четырех ракет после пуска.

Ракеты были выпущены из акватории Белого моря по камчатскому полигону Кура. Представители Северного флота отметили, что залповая стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах данного проекта выполнялась впервые.

Атомная подлодка К-535 «Юрий Долгорукий» — головной корабль проекта 955 «Борей». Является компонентом ядерной триады России, вооружена 16 баллистическими ракетами «Булава». Длина субмарины достигает 170 метров, ширина — 13,5 метра. С 2013 года находится в составе Северного флота.

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https://lenta.ru/news/2018/05/23/4bulava/

Булава, видео, флот, испытания
  • Нет аватара alex_uns
    23.05.1812:17:46

    Огого!!! Вот это моща!!!    

    И все сразу — Ух… А куда ж это они полетели?      

    #1038547
    • Алексей Ларин Алексей Ларин
      23.05.1812:25:59

      А куда ж это они полетели?

      на полигон Кура ,Камчатка

      Отредактировано: Алексей Ларин~12:27 23.05.18
      #1038549
  • Алексей Ларин Алексей Ларин
    23.05.1812:29:10

    так булава ещё на испытаниях ,или уже принята на вооружение ,если нет ,то когда ожидается

    Отредактировано: Алексей Ларин~12:29 23.05.18
    #1038551
  • влад777 влад777
    23.05.1812:40:26

    Потрясающая мощь!!!

    #1038554
  • Нет аватара Tcheluskin
    23.05.1812:41:54

    Обратили внимание, что сегодня тестировался новый режим «автоматической стрельбы»? Экипаж в течение 25 секунд производит и отчитывается о пуске только 1 ракеты «из шахты номер 1», а на надводных кадрах с промежутками в 6-7 секунд стартуют 4 ракеты. Это как у автомата Калашникова режим стрельбы с отсечкой на 3 патрона, а здесь — с отсечкой на 4 межконтинентальнае баллистические ракеты. Такого ни у кого в мире больше нет!

    Шутка.

    Режиссёрам видеоролика — дать по голове.

    Причастным к запуску конструкторам, инженерам и подводникам — огромные поздравления.

    #1038555
  • Нет аватара malikszh
    23.05.1814:05:34

    Первых минутах как будто ракета медленно поднимается как будто не хочет?)

    #1038580
  • Aleksandr Timofeyev Aleksandr Timofeyev
    23.05.1814:38:03

    По ландОну огонь!!! Извините, не удержался от такого соблазна.

    #1038591
  • Андрей К Андрей К
    23.05.1814:43:27

    круто. а с какой максимальной глубины они пулять могут?

    #1038594
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