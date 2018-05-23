Морской танкер «Академик Пашин»
Наш сайт уже сообщал о начале ходовых испытаний танкера «Академик Пашин» проекта 23130.
Морской танкер «Академик Пашин» построен на Невском судостроительно-судоремонтном заводе в Шлиссельбурге и является не только крупнейшим заказом в истории завода, но и самым большим вспомогательным судном, построенным для ВМФ России после распада СССР.
На втором фото мимо «Академика Пашина» проходит малый ракетный корабль «Ураган», который вышел в Ладожское озеро на ходовые испытания в один день с танкером. Следует отметить, что выход танкера «Академик Пашин» и МРК «Ураган» на ходовые испытания обеспечили 4 буксира постройки ЛСЗ «Пелла».
Фото Александра Иванова и Алексея Вершинина
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!