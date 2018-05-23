Второй промышленный виноградник появился в Шпаковском районе Ставропольского края

Одна из самых перспективных агрономических отраслей Юга России набирает обороты на Ставрополье. На хуторе Кожевников заложен второй промышленный виноградник на площади 3,7 га.

Если в последние 30 лет в Шпаковском районе солнечная ягода в промышленном масштабе не выращивалась, то в 2017 году К(Ф)Х Вячеслава Бойко стало возрождать традиции. На первых 10 га уже возделывается виноград сортов Каберне-Совиньон, Красностоп золотовский, Шардоне, Совиньон Блан.

Сегодня этому примеру последовал другой фермер — Подоситников. К(Ф)Х И.И. Подоситникова образовано в 2016 году, общая площадь землепользования составляет 16,8 га. В планах хозяйства — расширение площади виноградников с нынешних 3,7 до 16 га. Сортовой состав обширен: есть как технические (Левокумский устойчивый), так и столовые (Кодрянка, Восторг, Августин) разновидности янтарной ягоды.

— Благодаря поддержке со стороны региональных властей малые формы хозяйствования сегодня имеют все условия для занятия виноградарством. С момента закладки до вступления в промышленное плодоношение производителям компенсируются затраты от 80 до 100%.