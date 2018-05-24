Вертолёт «Ансат» получил сертификат для полётов в условиях высоких температур

В рамках церемонии открытия XI Международной выставки вертолётной индустрии HeliRussia-2018 глава Росавиации Александр Нерадько вручил генеральному директору холдинга «Вертолёты России» Андрею Богинскому одобрение главного изменения на расширение температурного диапазона эксплуатации вертолёта Ансат. Документ позволяет использовать машину при температуре воздуха до +50 градусов по Цельсию. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

Проверка работоспособности всех систем вертолёта Ансат в условиях экстремально высоких температур проходила в Пакистане осенью 2017 года. Были проведены наземные и лётные испытания, которые подтвердили, что все системы и агрегаты вертолёта работают штатно при температуре окружающего воздуха до +50 градусов по Цельсию. «Сегодня к Ансату проявляет интерес целый ряд зарубежных партнёров, включая страны Азии и Ближнего Востока, поэтому расширение температурного режима эксплуатации позволит нам существенно увеличить число потенциальных заказчиков», — отметил генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский.

Для применения в условиях низких температур — до -45 градусов по Цельсию — Ансат был сертифицирован в 2017 году после прохождения испытаний в Якутии. Команда инженерно-технического и лётного состава проводила лётные и наземные испытания в аэропорту «Якутск». После успешного прохождения всех этапов проверки вертолёта были внесены соответствующие изменения в конструкцию и эксплуатационную документацию вертолёта, позволяющие использовать Ансат для нужд полярных экспедиций и нефтяных корпораций в условиях Крайнего Севера.

Таким образом, на данный момент вертолёт Ансат сертифицирован для использования в температурном диапазоне от -45 до +50 градусов по Цельсию.

Ансат — лёгкий двухдвигательный многоцелевой вертолёт, серийное производство которого развёрнуто на Казанском вертолётном заводе. Вертолёт может развивать максимальную скорость до 275 км/ч и совершать перелёт на расстояния свыше 500 км. В мае 2015 года сертификацию прошла модификация вертолёта с медицинским модулем, которая соответствует всем международным стандартам санитарной авиации и позволяет сохранить жизнь пострадавших на время их транспортировки.