МРК «Вышний Волочёк» пришёл в Севастополь

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Сегодня в главную базу Черноморского флота город-герой Севастополь пришёл малый ракетный корабль «Вышний Волочёк» проекта 21631, завершивший испытания в Новороссийске.

Корабль построен АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» (Татарстан) и летом прошлого года по внутрениим водным путям совершил переход из Зеленодольска в Новороссийск для прохождения заводских и государственных испытаний.

Фото Андрея Бричевского (Matrix) с сайта sevastopol.info