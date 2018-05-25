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Фотофакты

МРК «Вышний Волочёк» пришёл в Севастополь

  •  © Фото из открытых источников

Сегодня в главную базу Черноморского флота город-герой Севастополь пришёл малый ракетный корабль «Вышний Волочёк» проекта 21631, завершивший испытания в Новороссийске.

Корабль построен АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» (Татарстан) и летом прошлого года по внутрениим водным путям совершил переход из Зеленодольска в Новороссийск для прохождения заводских и государственных испытаний.

Фото Андрея Бричевского (Matrix) с сайта sevastopol.info

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МРК, 21631, «Вышний Волочёк», Севастополь
  • ghjh ghjh
    25.05.1816:38:27

    После завершения морского перехода экипаж проведет регламентные работы и начнет подготовку корабля к торжественной церемонии подъема Военно-Морского флага,   

    #1039402
  • Иван Петров Иван Петров
    25.05.1818:46:44

    судя по видео на ю туб ,бодренько влетел в Севастополь…хочется верить что доработанные китайские чудо-двигатели, хотя бы лет 5-6 проработают…а там глядишь и на замену у нас ,что нибудь родят…но,главное вовремя,для Азова сейчас очень нужный кораблик, теперь ждем с нетерпением Орехово-Зуево…возрождение Азовской флотилии сейчас просто необходимо…

    Отредактировано: Иван Петров~19:02 25.05.18
    #1039450
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