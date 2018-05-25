МРК «Вышний Волочёк» пришёл в Севастополь
Сегодня в главную базу Черноморского флота город-герой Севастополь пришёл малый ракетный корабль «Вышний Волочёк» проекта 21631, завершивший испытания в Новороссийске.
Корабль построен АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» (Татарстан) и летом прошлого года по внутрениим водным путям совершил переход из Зеленодольска в Новороссийск для прохождения заводских и государственных испытаний.
Фото Андрея Бричевского (Matrix) с сайта sevastopol.info
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
25.05.1816:38:27
25.05.1818:46:44