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Армия и Флот

Су-57 нанесли удар по террористам в Сирии перспективными крылатыми ракетами

  •  © oborona.ru

Россия испытала в Сирии перспективные крылатые ракеты с истребителя пятого поколения Су-57, сообщило министерство обороны РФ.

«Для оценки в боевой обстановке заявленных возможностей разрабатываемой военной техники в феврале текущего года проведены практические пуски перспективных крылатых ракет оперативно-тактического назначения с самолета пятого поколения Су-57», — заявило министтерство обороны РФ.

О том, что два истребителя Су-57 прошли испытания в Сирии стало известно в марте текущего года. Их сопровождали самолеты-лаборатории и самолеты, которые отслеживали все параметры работы оружия.

  •  © ic.pics.livejournal.com

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https://tvzvezda.ru/news/opk/content/201805251654-4r25.htm

Су-57, Сирия
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