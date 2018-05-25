Су-57 нанесли удар по террористам в Сирии перспективными крылатыми ракетами

Россия испытала в Сирии перспективные крылатые ракеты с истребителя пятого поколения Су-57, сообщило министерство обороны РФ.

«Для оценки в боевой обстановке заявленных возможностей разрабатываемой военной техники в феврале текущего года проведены практические пуски перспективных крылатых ракет оперативно-тактического назначения с самолета пятого поколения Су-57», — заявило министтерство обороны РФ.

О том, что два истребителя Су-57 прошли испытания в Сирии стало известно в марте текущего года. Их сопровождали самолеты-лаборатории и самолеты, которые отслеживали все параметры работы оружия.