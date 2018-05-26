В Воронеже открыт третий железнодорожный вокзал

В Воронеже открылся железнодорожный вокзал «Воронеж-Южный», включающий старое здание станции «Придача» и новый трехэтажный комплекс, рассчитаный на 240 пассажиров.

В 1918 году на окраине Воронежа построили грузовую станцию «Придача», через которую позднее стали направлять и пассажирские поезда. Со временем она приобрела большое значение. Через неё пассажирские составы из других регионов России следуют на курорты Черноморского побережья и обратно, так как если бы им приходилось заходить на главный вокзал «Воронеж-1», то они бы теряли в пути 40 минут. В пик летних перевозок здесь принимают до 42 пар поездов, и через здание старой станции проходило до 1,5 тыс. человек в сутки. Был необходим нормальный пассажирский вокзал. Его строительство начали в 2016 году и завершили за полтора года.

В возведение нового вокзального комплекса инвестировали около 380 млн рублей.

В трехэтажном здании два этажа отдано пассажирам. К их услугам два зала ожидания, справочное бюро, буфет, комната отдыха, туалеты, лифт, в случае необходимости — медицинский пункт. Медицинский пункт, к слову, имеет специальную боксовую комнату для изоляции больных с опасными инфекционными заболеваниями, чем могут похвастаться далеко не все крупные вокзалы.

Вокзал соответствует всем современным требованиям. С комфортом им смогут пользоваться все пассажиры, в том числе и маломобильные горожане или гости Воронежа — инвалиды, дети и мамы с колясками.

О ЮВЖД

Юго-восточная железная дорога занимает центральное положение в сети железных дорог России и связывает восточные районы и Урал с Центром, а также районы Севера, Северо-Запада и Центра с Северным Кавказом, Украиной и государствами Закавказья. Обслуживает Центрально-черноземный экономический район России, граничит с Московской, Куйбышевской, Приволжской, Северо-Кавказской железными дорогами. Эксплуатационная длина ЮВЖД — 4,18 тыс. км или 5% протяженности сети. Управление ЮВЖД находится в Воронеже, где имеются два вокзала: «Воронеж-1», через станцию которого проходит до 169 пар поездов в сутки, и станцию пригородного сообщения «Воронеж-Курский»