Завершен монтаж оборудования первой очереди новой электростанции в городе Саки

Специалисты смонтировали всё необходимое оборудование для пуска первой очереди новой электростанции в городе Саки. Об этом сегодня сообщила пресс-служба компании «КрымТЭЦ», которой принадлежит станция.

«В настоящее время на стройке в круглосуточном режиме задействовано порядка 400 человек и более 52 единиц строительной техники. Всё необходимое оборудование для пуска первой очереди смонтировано», — говорится в сообщении.

Строительство ПГУ-120, предназначенной для выработки тепловой и электрической энергии, идет на площадке действующей ТЭЦ «Сакских тепловых сетей» АО «КРЫМТЭЦ». ПГУ включает в себя следующее основное оборудование: четыре газотурбинных агрегата ГТА-25 номинальной электрической мощностью 22,5 МВт каждый и четыре дымовые трубы котлов-утилизаторов с переходными газоходами (на первом этапе строительства) и четыре паровых котла-утилизатора типа ЕЗО/6-4,0/0,8-440/260 и две паротурбинные теплофикационные установки типа Т-12/16-3,9/0,2 номинальной электрической мощностью 16 МВт (на втором этапе строительства).

При завершении второго этапа строительства будет создана ПГУ-120 электрической мощностью 122 МВт, состоящая из двух дубль-блоков. В состав каждого дубль-блока войдет следующее основное оборудование: два газотурбинных агрегата ГТА-25 номинальной электрической мощностью 22,5 МВт каждый, два паровых котла-утилизатора типа Е30/6-4,0/0,8-440/260 и одна паротурбинная теплофикационная установка типа Т-12/16-3,9/0,2 номинальной электрической мощностью 16 МВт. Тепловая мощность ПГУ-120, которая будет функционировать в базовом режиме, ожидается в пределах 50 Гкал/ч. ПГУ рассчитана на нагрузку не менее 8 тыс. часов работы в год.

При работе ПГУ в конденсационном режиме годовое производство электрической энергии составит не менее 921,6 млн кВт·ч (тепловой — не предусматривается); при работе ПГУ с отпуском тепла в виде горячей воды электрической энергии будет вырабатываться не менее 917,0 млн кВт·ч, тепловой — не менее 36,8 тыс. Гкал/ч.

Установленная мощность ТЭЦ «Сакских тепловых сетей», обеспечивающей электроэнергией и теплом город Саки и близлежащие районы, после расширения достигнет 149,6 МВт.