Линейный корабль «Полтава» спущен на воду





© Фото из открытых источников

Сегодня в Санкт-Петербурге был спущен на воду 54-пушечный линейный корабль «Полтава» — точная копия первого линейного корабля Балтийского флота, построенного в 1712 году.

Торжественная церемония прошла в день 315 годовщины со дня основания Санкт-Петербурга!





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников



© Фото из открытых источников



© Фото из открытых источников



© Фото из открытых источников



© Фото из открытых источников



© Фото из открытых источников



© Фото из открытых источников

Фотографии Станислава Забурдаева и с сайта tass.ru