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Фотофакты

Линейный корабль «Полтава» спущен на воду

  •  © Фото из открытых источников

Сегодня в Санкт-Петербурге был спущен на воду 54-пушечный линейный корабль «Полтава» — точная копия первого линейного корабля Балтийского флота, построенного в 1712 году.

Торжественная церемония прошла в день 315 годовщины со дня основания Санкт-Петербурга!

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников

Фотографии Станислава Забурдаева и с сайта tass.ru

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Санкт-Петербург, линейный корабль, «Полтава»
  • A_SEVER A_SEVER
    27.05.1816:30:37

    У меня фото красивее!    

    #1039878
    • Katamaran Katamaran
      27.05.1816:35:27

      можешь добавить их в мой пост   

      #1039879
      • A_SEVER A_SEVER
        27.05.1816:37:45

        можешь добавить их в мой пост
        Не могу — у тебя судно, а у меня линкор!    

        #1039880
    • Нет аватара kuffa
      27.05.1819:12:09

      Слушайте, я вот знаю в Питере происходит замечательная история с реставрацией брига «Триумф». На котором более 20 фильмов в СССР снималось. Восстанавливается без бюджета, чисто энтузиастами. А на СУНе тишина. Хорошо бы им помочь.

      ©Видео с youtube.com

      #1039910
  • Нет аватара burovik
    27.05.1817:18:26

    Класс    

    #1039885
    • A_SEVER A_SEVER
      27.05.1817:24:49

      С Днём рождения любимый город!    

      #1039888
      • Нет аватара burovik
        27.05.1817:33:50

        С Днем рожденья город на Неве!    

        #1039890
  • user78 user78
    27.05.1818:59:59

    Ещё фото:

    •  © s15.stc.all.kpcdn.net

    •  © s13.stc.all.kpcdn.net

    •  © s14.stc.all.kpcdn.net

    •  © s14.stc.all.kpcdn.net

    И видео:

    ©Видео с youtube.com

    Обзор больших парусников России:

     https://sdelanounas.ru/bl...9792/?pid=799819#comments 

          

    Отредактировано: user78~19:05 27.05.18
    #1039908
  • Леонид Галухин Леонид Галухин
    27.05.1819:12:46

    а где мачты, паруса и тп?

    #1039911
    • A_SEVER A_SEVER
      27.05.1819:16:10

      а где мачты, паруса и тп?
      Мачты поставят уже после спуска, а без мачт какие паруса?    

      #1039912
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