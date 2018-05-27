Линейный корабль «Полтава» спущен на воду
Сегодня в Санкт-Петербурге был спущен на воду 54-пушечный линейный корабль «Полтава» — точная копия первого линейного корабля Балтийского флота, построенного в 1712 году.
Торжественная церемония прошла в день 315 годовщины со дня основания Санкт-Петербурга!
Фотографии Станислава Забурдаева и с сайта tass.ru
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