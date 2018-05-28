GS Group создал полностью российскую инновационную систему накопления электроэнергии

Холдинг GS Group представил систему накопления электроэнергии нового поколения — суперконденсатор под брендом GS Electric на базе собственных инновационных разработок. Устройства производятся из российских компонентов, отличаются экологичностью, возможностью аккумулировать больший заряд и высокой скоростью отдачи электроэнергии — всего 0,3 секунды. Впервые суперконденсаторы GS Electric и другие компетенции в области электроэнергетики GS Group продемонстрировал на Петербургском международном экономическом форуме 2018 .

Суперконденсаторы — системы накопления электроэнергии, которые, в отличие от электрохимических аккумуляторов, практически мгновенно заряжаются и отдают электроэнергию, кратковременно компенсируя мощности в десятки мегаватт. Они работают в более широком диапазоне температур (-60… +125 °С и выше) без обслуживания и замены в течение всего срока службы — не менее 15 лет. Циклы заряда и разряда устройств — не меньше 200 000 раз без значительного ухудшения характеристик в отличие от 7 500 циклов для Li-Ion-аккумуляторов.

GS Group разрабатывает и производит суперконденсаторы под брендом GS Electric с двойным электрическим слоем в инновационном кластере «Технополис GS» (инвестиционный проект холдинга в г. Гусеве Калининградской обл.). Это устройство — результат многолетних научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ предприятия «Наноуглеродные материалы» («НУМ») в составе «Технополиса GS». GS Group уже инвестировал в разработку технологий, лежащих в основе устройства, более 200 миллионов рублей. По сравнению с другими суперконденсаторами, представленными на отечественном рынке, скорость отдачи энергии устройств под брендом GS Electric — 0,3 секунды — в 3,5 раза выше. Это достигается благодаря ноу-хау предприятия «НУМ»: в основе суперконденсаторов — уникальный наноуглеродный материал в виде углеродной ткани. Инновационная разработка позволяет аккумулировать больший заряд электроэнергии по сравнению с аналогичными устройствами, в которых применяется углеродный порошок. Первые образцы суперконденсаторов GS Electric могут обеспечивать кратковременные токовые значения в диапазоне до 700 Ампер.

В конструкции суперконденсаторов GS Electric — два типа электролитов: водно-щелочной и водно-солевой. В отличие от органических электролитов, которые используются в большинстве представленных на мировом рынке устройств, водные — экологичные, пожаро- и взрывобезопасные. Благодаря этому суперконденсаторы GS Electric безопасны для здоровья людей и окружающей среды и не требуют специальных условий для утилизации. Водный электролит превосходит органические по проводимости и в сочетании с углеродным наноматериалом обеспечивает высокую скорость работы устройства.

Особая конструкция ячеек суперконденсаторов GS Electric вместе с модулем силовой электроники разработки GS Group позволяют выравнивать электрическое напряжение на элементах батареи и стабилизировать выходные характеристики тока и напряжения. Использование неметаллических электродов собственной разработки решает проблему коррозии и значительно снижает стоимость устройства.

Все компоненты суперконденсаторов разрабатываются и производятся в России из отечественного сырья и имеют невысокую себестоимость. Устройства не зависят от добычи редкоземельных металлов.

«Мы рады представить на рынке наработанные за несколько лет компетенции в области электроэнергетики. Новый бренд GS Electric объединит инновационные разработки GS Group в сфере накопления и сохранения электрической энергии, а также системы внутреннего и уличного освещения, которые производит завод „Пранкор“ (в составе „Технополиса GS“), и другие смежные направления. В течение двух лет мы запустим в „Технополисе GS“ опытное мелкосерийное производство линейки суперконденсаторов GS Electric различной емкости и назначения, а также сопутствующего оборудования (зарядных устройств в разных форм-факторах, адаптеров и прочего). Для коммерциализации нового направления бизнеса GS Group готов инвестировать в партнерские проекты с предприятиями, развивающими технологии и производящими оборудование на основе суперконденсаторов и другие смежные решения», — рассказал директор по стратегическим проектам и коммуникациям GS Group Андрей Безруков.

По оценке Минэнерго России, объем российского рынка систем хранения энергии к 2026 году составит около 84 млрд руб. в год, из них, по данным аналитического центра GS Group, не менее 4,3 млрд руб. будут приходиться только на сегмент суперконденсаторов.

Основные токовые, мощностные и энергетические характеристики суперконденсаторов GS Electric