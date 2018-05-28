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Авиация

ОДК развернула работы по созданию в Уфе 3-х центров для производства компонентов ВК-2500

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Работы по созданию еще трех новых производственно-технологических центров (ПТЦ) по выпуску компонентов турбовального двигателя ВК-2500, предназначенного для большинства вертолетов «Ми» и «Ка», начаты на ПАО «ОДК-УМПО» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех).

В рамках кооперации ОДК по производству ВК-2500 за ОДК-УМПО закреплено изготовление девяти его узлов, включающих более 900 деталей и сборочных единиц (ДСЕ) (более 34% ДСЕ в составе двигателя).

На уже функционирующий ПТЦ № 185 ляжет основная нагрузка по изготовлению и сборке таких узлов, как «турбина свободная», «аппарат сопловой III» и «аппараты сопловые турбины компрессора». Площадь этого ПТЦ, где сейчас работает 85 сотрудников (а в будущем — более 130), составляет 7,3 тыс. кв. м. Здесь завершены строительно-монтажные работы, введены в эксплуатацию 36 из 52 единиц оборудования, в том числе с числовым программным управлением, идет освоение ДСЕ.

Три следующих ПТЦ введут в эксплуатацию в 2019 г. Сейчас идут тендерные процедуры по закупке оборудования и строительно-монтажные работы.

ПТЦ № 180 будет специализироваться на изготовлении средних и мелких деталей из стальных и титановых сплавов, ПТЦ № 181 — на производстве ДСЕ и сборке коробок приводов из алюминиевых и магниевых сплавов. В ПТЦ № 182 планируется изготавливать ДСЕ и собирать узлы типа «камера сгорания».

В рамках реализации программы импортозамещения ОДК ранее обеспечила постановку на производство в РФ вертолетного двигателя ВК-2500 (разработчик и серийный производитель — санкт-петербургское АО «ОДК-Климов»), предназначенного для большинства вертолетов типа «Ми» и «Ка». До этого в страну преимущественно поставлялись вертолетные двигатели, производившиеся на Украине. С целью организации производства в России на территории ОДК-Климов ВК-2500 полностью из российских комплектующих на территории ОДК-Климов была организована широкая производственная кооперация предприятий холдинга, в которой участвуют, в частности, ПАО «ОДК-УМПО», АО «ММП имени В.В. Чернышева» (г. Москва), АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» (г. Москва), АО «ОДК-СТАР» (г. Пермь). Сегодня ОДК наращивает темпы производства двигателей ВК-2500 с учетом нужд государственного заказчика, а также экспортных поставок.

ВК-2500 — дальнейшее техническое развитие двигателя ТВ3-117. В отличие от ТВ3-117 здесь внедрена цифровая система автоматического управления (САУ) с современным электронным блоком автоматического регулирования и контроля БАРК-78 (вместо аналоговой САУ), счетчиком наработки и контроля СНК-78, новейшими датчиками, применены новые материалы. Это позволило обеспечить более высокие эксплуатационные характеристики: увеличить мощности на чрезвычайном режиме, обеспечить поддержание режимов в более широком диапазоне температур наружного воздуха, повысить ресурсы, показатели топливной экономичности. ВК-2500, в частности, дает вертолетам типа Ми-17 и другим машинам этого класса принципиально новые возможности при их эксплуатации в высокогорных районах и районах с жарким климатом.

  • Первый центр – ПТЦ №185
  • Первый центр – ПТЦ №185
  •  © umpo.ru

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http://umpo.ru/press-tsentr/news/umpo/v-odk-umpo-razvernuta-rabota-po-sozdaniyu-trekh-tsentrov-dlya-proizvodstva-komponentov-vertoletnogo-/

Ростех, ОДК-УМПО, ВК-2500
  • Гвардеец Гвардеец
    28.05.1822:55:59

    Это называется — КАПУТ «мотор сичь»   

    #1040203
    • Нет аватара Захарка
      28.05.1823:09:58

      Ничего, его скоро китайцы себе к рукам приберут.

      #1040210
      • Нет аватара Clausson
        28.05.1823:36:11

        Ага    

        И тогда они узнают самую главную военно-технологическую тайну Украины — что никаких технологий кроме технологий времен Хрущева и раннего Брежнева там нет.

        Я просто напомню, что ТВ3-117 разработаны в 1965-1972 годах в ОКБ имени В. Я. Климова (город Ленинград) под руководством С. П. Изотова и С. В. Люневича.

        Производство двигателей на ОАО «Климов"

        С использованием украинских комплектующих:

        в 2009 год — 100 двигателей,

        в 2010 году — 198,

        в 2011 году — 260

        В 2011 году в Санкт-Петербурге заложен новый завод.

        Полностью локализованные двигатели (без украинских комплектующих)

        2014 — 10 двигателей,

        2015 — 30,

        2016 — 60,

        2017 — ?

        P/S С технологиями КБ «Южное» совершенно та же самая картина (только там и Брежнева нет).

        Отредактировано: Clausson~23:45 28.05.18
        #1040219
        • Никита Першин Никита Першин
          29.05.1800:22:30

          в 2017 110 двигателей собрали

          #1040229
        • Дмитрий Гунин Дмитрий Гунин
          29.05.1800:27:38

          2014 год — не более 5, 2015 год — 10 (откуда инфо про 30?), 2016 — 60. 2017 год — 130.

          По итогам прошлого года наконец-то полностью решили вопрос импортозамещения на некоторых машинах для МО РФ (Ми-28, Ка-52, Ми-8). С Ми-26 пока плохи дела. Задел украинских Д-136, поставленных до 2014 года — исчерпан. Последние новые вертушки для МО, по слухам, шли уже с откапиталенными движками в паре с новым редуктором.

          Отредактировано: Дмитрий Гунин~00:36 29.05.18
          #1040231
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