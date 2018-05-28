ОДК развернула работы по созданию в Уфе 3-х центров для производства компонентов ВК-2500

Работы по созданию еще трех новых производственно-технологических центров (ПТЦ) по выпуску компонентов турбовального двигателя ВК-2500, предназначенного для большинства вертолетов «Ми» и «Ка», начаты на ПАО «ОДК-УМПО» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех).

В рамках кооперации ОДК по производству ВК-2500 за ОДК-УМПО закреплено изготовление девяти его узлов, включающих более 900 деталей и сборочных единиц (ДСЕ) (более 34% ДСЕ в составе двигателя).

На уже функционирующий ПТЦ № 185 ляжет основная нагрузка по изготовлению и сборке таких узлов, как «турбина свободная», «аппарат сопловой III» и «аппараты сопловые турбины компрессора». Площадь этого ПТЦ, где сейчас работает 85 сотрудников (а в будущем — более 130), составляет 7,3 тыс. кв. м. Здесь завершены строительно-монтажные работы, введены в эксплуатацию 36 из 52 единиц оборудования, в том числе с числовым программным управлением, идет освоение ДСЕ.

Три следующих ПТЦ введут в эксплуатацию в 2019 г. Сейчас идут тендерные процедуры по закупке оборудования и строительно-монтажные работы.

ПТЦ № 180 будет специализироваться на изготовлении средних и мелких деталей из стальных и титановых сплавов, ПТЦ № 181 — на производстве ДСЕ и сборке коробок приводов из алюминиевых и магниевых сплавов. В ПТЦ № 182 планируется изготавливать ДСЕ и собирать узлы типа «камера сгорания».

В рамках реализации программы импортозамещения ОДК ранее обеспечила постановку на производство в РФ вертолетного двигателя ВК-2500 (разработчик и серийный производитель — санкт-петербургское АО «ОДК-Климов»), предназначенного для большинства вертолетов типа «Ми» и «Ка». До этого в страну преимущественно поставлялись вертолетные двигатели, производившиеся на Украине. С целью организации производства в России на территории ОДК-Климов ВК-2500 полностью из российских комплектующих на территории ОДК-Климов была организована широкая производственная кооперация предприятий холдинга, в которой участвуют, в частности, ПАО «ОДК-УМПО», АО «ММП имени В.В. Чернышева» (г. Москва), АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» (г. Москва), АО «ОДК-СТАР» (г. Пермь). Сегодня ОДК наращивает темпы производства двигателей ВК-2500 с учетом нужд государственного заказчика, а также экспортных поставок.

ВК-2500 — дальнейшее техническое развитие двигателя ТВ3-117. В отличие от ТВ3-117 здесь внедрена цифровая система автоматического управления (САУ) с современным электронным блоком автоматического регулирования и контроля БАРК-78 (вместо аналоговой САУ), счетчиком наработки и контроля СНК-78, новейшими датчиками, применены новые материалы. Это позволило обеспечить более высокие эксплуатационные характеристики: увеличить мощности на чрезвычайном режиме, обеспечить поддержание режимов в более широком диапазоне температур наружного воздуха, повысить ресурсы, показатели топливной экономичности. ВК-2500, в частности, дает вертолетам типа Ми-17 и другим машинам этого класса принципиально новые возможности при их эксплуатации в высокогорных районах и районах с жарким климатом.