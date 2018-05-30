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Авиация

Очередной Сухой Суперджет 100 совершил первый полет

  •  © www.flightradar24.com

30 мая в Комсомольске-на-Aмуре совершил первый полёт очередной серийный пассажирский самолёт Сухой Суперджет 100. Борт с заводским номером 95163 и временной регистрацией 97013 предназначен для компании CityJet. Это уже 160-й взлетевший самолёт этого типа, девятый в этом году.

  •  © www.flightradar24.com

Даты первых полётов за 2018 год:

| 01. 95155 09.02.18

| 02. 95156 20.02.18

| 03. 95157 02.03.18

| 04. 95158 15.03.18

| 05. 95159 26.03.18

| 06. 95160 04.04.18

| 07. 95161 13.04.18

| 08. 95162 25.04.18

| 09. 95163 30.05.18

Даты первых полётов за 2017 год:

| 01. 95122 18.01.17| 11. 95133 29.05.17| 21. 95142 15.09.17| 31. 95152 06.12.17

| 02. 95123 02.02.17| 12. 95134 09.06.17| 22. 95143 25.09.17| 32. 95153 14.12.17

| 03. 95124 08.02.17| 13. 95135 21.06.17| 23. 95144 03.10.17| 33. 95154 22.12.17

| 04. 95126 03.03.17| 14. 95125 04.07.17| 24. 95145 11.10.17|

| 05. 95127 15.03.17| 15. 95136 05.07.17| 25. 95146 19.10.17|

| 06. 95128 23.03.17| 16. 95137 13.07.17| 26. 95147 27.10.17|

| 07. 95129 06.04.17| 17. 95138 19.07.17| 27. 95148 06.11.17|

| 08. 95130 12.04.17| 18. 95139 25.07.17| 28. 95149 13.11.17|

| 09. 95131 21.04.17| 19. 95140 30.08.17| 29. 95150 23.11.17|

| 10. 95132 23.05.17| 20. 95141 06.09.17| 30. 95151 28.11.17|

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https://www.flightradar24.com/2018-05-30/01:35/96x/95163/118bd7cf

SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100, ГСС, CityJet
  • Vikont Vikont
    30.05.1809:44:11

       

    #1040601
  • Игорь Brick
    30.05.1809:49:31

    С законцовками крыла или еще без них?

    #1040602
    • Нет аватара vlTepes
      30.05.1810:39:44

      С законцовками крыла или еще без них?

      Без. Сертификата на сайберлеты пока нет. Поэтому с ними летает только один борт — испытательный 97006.

      #1040613
  • Дмитрий Гунин Дмитрий Гунин
    30.05.1811:25:27

    В течение прошлого года из Новосибирска в К-н-А было поставлено 27 комплектов планера, в 2016-м — 37. Принимая во внимание длительный цикл производства, можно приблизительно составить прогноз выпуска готовых самолетов в этом году. Плюс вялые объемы производства во втором квартале указывают на то, что от силы будет на уровне 23-25 ВС к концу декабря.

    Отредактировано: Дмитрий Гунин~11:29 30.05.18
    #1040630
    • Нет аватара vlTepes
      30.05.1812:06:03

      Дело не в самом производстве. Производство — это видимая вершина айсберга.

      Она должна подпираться мощным фундаментом заказов, образуя пирамиду.

      Сейчас же, видим, что производство у нас то густо то пусто — закончилось производство под крупные заказы (для Аэрофлота и ГТЛК) и все - дальше слабенький ручеек.

      Отредактировано: vlTepes~12:18 30.05.18
      #1040647
      • Игорь Brick
        30.05.1812:17:47

        А как с иранским заказом?

        #1040650
        • Нет аватара vlTepes
          30.05.1812:20:05

          А как с иранским заказом?

          Это слишком далекая перспектива — сначала несколько лет уйдет на разработку варианта SSJ100R с пониженным ниже 10% американского участия, его сертификация и только потом начнется производство. В общем, взлет первого борта для Ирана будем обсуждать лет через 5.

          #1040653
      • megajob megajob
        30.05.1812:21:48

        Так «ручеек» сейчас запросто в полновесную реку можно «расширить», вон США снова санкции на Иран «накладывают» — там авиация тоже подпадает. Вот ломиться в Иран с нашим самолетиком     вот и заказы и рабочие места и снижение цены от объемов.

        #1040657
        • Нет аватара Alexx
          30.05.1812:28:14

          США наложат запрет на поставку своих комплектующих для таких самолетов. Или просто могут французам спустить указание не участвовать, они и послушаются, никуда не денутся

          #1040663
        • Нет аватара vlTepes
          30.05.1812:30:20

          Вот ломиться в Иран с нашим самолетиком вот и заказы и рабочие места и снижение цены от объемов.

          Иранский заказ даст эффект через 5 лет.

          Сейчас нужно делать, что бы не было такого:

          "ЮВТ-Аэро" начала поиск пилотов на Embraer E-Jet

          В мае перевозчик разместил в своем официальном Instagram-аккаунте вакансии пилотов-инструкторов, командиров воздушных судов и вторых пилотов для работы на Е190.

          Это при том, что ГСС уже строит для ЮВТ борта!

          Т.е. наблюдаем кидалово в чистом виде.

          Государство должно принимать меры, чтобы такого не было.

          #1040665
  • Е.Юрий Е.Юрий
    30.05.1812:14:19

       В Добрый путь!

    #1040649
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