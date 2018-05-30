Очередной Сухой Суперджет 100 совершил первый полет

30 мая в Комсомольске-на-Aмуре совершил первый полёт очередной серийный пассажирский самолёт Сухой Суперджет 100. Борт с заводским номером 95163 и временной регистрацией 97013 предназначен для компании CityJet. Это уже 160-й взлетевший самолёт этого типа, девятый в этом году.

Даты первых полётов за 2018 год:

| 01. 95155 09.02.18

| 02. 95156 20.02.18

| 03. 95157 02.03.18

| 04. 95158 15.03.18

| 05. 95159 26.03.18

| 06. 95160 04.04.18

| 07. 95161 13.04.18

| 08. 95162 25.04.18

| 09. 95163 30.05.18

Даты первых полётов за 2017 год:

| 01. 95122 18.01.17| 11. 95133 29.05.17| 21. 95142 15.09.17| 31. 95152 06.12.17

| 02. 95123 02.02.17| 12. 95134 09.06.17| 22. 95143 25.09.17| 32. 95153 14.12.17

| 03. 95124 08.02.17| 13. 95135 21.06.17| 23. 95144 03.10.17| 33. 95154 22.12.17

| 04. 95126 03.03.17| 14. 95125 04.07.17| 24. 95145 11.10.17|

| 05. 95127 15.03.17| 15. 95136 05.07.17| 25. 95146 19.10.17|

| 06. 95128 23.03.17| 16. 95137 13.07.17| 26. 95147 27.10.17|

| 07. 95129 06.04.17| 17. 95138 19.07.17| 27. 95148 06.11.17|

| 08. 95130 12.04.17| 18. 95139 25.07.17| 28. 95149 13.11.17|

| 09. 95131 21.04.17| 19. 95140 30.08.17| 29. 95150 23.11.17|

| 10. 95132 23.05.17| 20. 95141 06.09.17| 30. 95151 28.11.17|