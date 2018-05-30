Завод по производству детского питания открылся в Подмосковье

В Ногинске открыли завод по производству детского питания сербской компании «Фармалакт», площадью 7300 тыс. кв. м. Мощность производства детских смесей составит 30 тонн в сутки. Кроме того, на предприятии будут изготавливать детское печенье в объеме 15,4 тонны в сутки и детский чай в объеме 7,92 тонны в сутки.

Объем инвестиций в проект составил 1,35 млрд рублей, создано более 180 новых рабочих мест. Продукция будет изготавливаться из сырья российского производства. В том числе будет задействовано молоко крупнейшего производителя молока в Ногинском районе ЗАО «Ногинское».

В планах, поставлять продукцию с подмосковного завода в другие регионы России и экспортировать в страны СНГ и Восточной Европы.

В состав площадки «Ногинск — Технопарк» компании «Фармалакт» входит производство детских смесей, изготовленных на основе коровьего или козьего молока и белков сои. Продукт предназначен для использования в качестве заменителя женского молока и максимально приближен к нему по составу. Стоит отметить, что 95% заменителей грудного молока в Россию ввозятся сегодня из-за границы.

Детские смеси, которые производят на предприятии, делятся на три категории: с рождения до полугода, с 6 до 12 месяцев и с 12 месяцев и выше.

Гранулированный детский чай, который предлагает компания, раньше на российском рынке был представлен только иностранными производителями. Теперь его будут изготавливать в Подмосковье в современной мягкой упаковке.