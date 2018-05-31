Первая партия вагонов ОВК с осевой нагрузкой 25 тс отгружена в Казахстан

В течение года НПК «Объединенная Вагонная Компания» («НПК ОВК» или «Холдинг») поставит операторам и производственным предприятиям Казахстана 64 крытых вагона. Отгрузка первой партии уже состоялась в адрес транспортно-экспедиторской компании Asian Synergy Logistics.

Вместимость вагона составляет 175 кубометров, что в совокупности с повышенной осевой нагрузкой 25 тс обеспечивает увеличение его грузоподъемности до 73 т. Технические характеристики вагона позволяют дополнительно (по сравнению с аналогами) погрузить более 6 тонн груза. Отличительная особенность вагона — четыре погрузочных люка, которые обеспечивают легкую и быструю загрузку сыпучих, в том числе зерновых, грузов. Размеры дверного проема предусматривают погрузочно-разгрузочные операции всеми существующими типами автопогрузчиков.

Крытые вагоны производства «ТихвинСпецМаш» (входит в НПК ОВК) планируется использовать под перевозку продуктов питания, сборных и зерновых грузов насыпью.

Крытые вагоны железнодорожного холдинга ОВК рассчитаны на срок службы 32 года. Их межремонтный интервал составляет 800 тыс. км (или 8 лет) против 110 тыс. км (или 3х лет) у аналогов, работающих на локальном рынке. С 2013 года на базе расположенных в Казахстане вагоноремонтных предприятий ТОО «Камкор Вагон» (дочернее подразделение АО «НК «Казакстан темiр жолы») в Казалинске, Караганде и Павлодаре действуют сервисные центры ОВК.

По оценке экспертов, казахстанский рынок крытых вагонов обладает значительным потенциалом. В настоящее время в Казахстане активно растет грузовая база для данного типа подвижного состава.